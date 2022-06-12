ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم الاحد 12/6/2022 ، ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال أحدهم محكوم بالمؤبد، وهم:

◼️ الأسير محمد يزن نزار حفظي سمارو (41 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 19 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

◼️ الأسير ماهر أحمد عبد المنعم أبو ريان (42 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 25 عامًا قضى منه 19 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

◼️ والأسير ناهض عبد القادر عبد الحافظ حميد (43 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن 20 عامًا، قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2007.