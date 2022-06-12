ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:15 م
12 يونيو 2022
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يدخل اليوم الاحد 12/6/2022 ، ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال أحدهم محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير محمد يزن نزار حفظي سمارو (41 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 19 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

الأسير ماهر أحمد عبد المنعم أبو ريان (42 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 25 عامًا قضى منه 19 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير ناهض عبد القادر عبد الحافظ حميد (43 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن 20 عامًا، قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2007.

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