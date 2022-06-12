"المكافحة" تضبط كمية من الحبوب المخدرة جنوب قطاع غزة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، اليوم الأحد 12 يونيو 2022، من ضبط كمية من الحبوب المخدرة من نوع "روتانا" والقبض على عدد من المروجين خلال مهمة نفذتها مكافحة شمال غزة بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مدير دائرة مكافحة المخدرات في شمال القطاع المقدم طلعت المبحوح، بأنه وبناءً على عملية الرصد والمتابعة لتحركات عدد من المروجين، نفّذت مكافحة شمال غزة مهمة اعتقال وتفتيش لأرض زراعية في محافظة خانيونس بمساندة مكافحة المخدرات في دائرتي خانيونس ورفح، ودائرة التحري المركزي في القطاع.

وأوضح المقدم المبحوح في تصريح مقتضب، أنه تم ضبط 11 ألف و500 حبة مخدرة من نوع "روتانا"، والقبض على 6 مروجين.

وبيّن، أنه تمت إحالة الموقوفين وملف القضية والمضبوطات جميعاً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية حسب الأصول.

وأكد مدير دائرة شرطة مكافحة شمال غزة أن جهود إدارة "المكافحة" متواصلة على مدار الساعة في متابعة وضبط حالات الإتجار والترويج للمواد المخدرة داخل القطاع.