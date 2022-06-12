أعداد مرضى "النزلة المعوية" بمشافي القطاع في تزايد ..والسبب!

تنتشر خلال هذه الأيام الإصابة بالنزلة المعوية، لاسيما بين الأطفال حديثي الولادة "الرضّع"، والأكبر سناً منهم بقليل، إذ لا يكاد يخلو منزل أو عيادة أو مشفى في محافظات قطاع غزة، إلا ويوجد بها حالات مُصابة بهذه العدوى، حتى أن بعض المختصين في طب الأطفال أطلقوا على هذه الأيام "موسم الإصابة بالنزلة المعوية"، فماهي النزلة المعوية؟ وما أسباب الإصابة بها؟ وكيف يمكن الوقاية منها وعلاجها؟

و"النزلة المعوية"، هي عبارة عن عدوى معوية تتمظهر بالإسهال المائي وتقلُّصات البطن، والغثيان أو القيء، والحُمَّى في بعض الأحيان .

أسباب الإصابة بالنزلة المعوية

الأخصائي والخبير في طب الأطفال د. علاء بعلوشة، أكّد أن عدوى النزلة المعوية تُصيب الكبار والصغار، لكنها تنتشر بكثرة بين الأطفال حديثي الولادة، حتى أعمار متقدمة، ويزداد عدد المصابين بدءًا من فصل الربيع حتى أوائل الصيف، موضحاً أن الإصابة بالنزلة المعوية لها أسباب عدة، أبرزها السباحة في المياه الملوثة، سواء في البحر أو المسابح الخاصة، إضافة إلى تناول الأطعمة المكشوفة والملوثة، أو اللعب بمناطق ليست على مستوى عالي من النظافة، أو الاقتراب من أماكن تجمع "القمامة".

وأضاف د. بعلوشة في مقابلة خاصة مع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية: "العديد من الأهالي يأتون بأطفالهم المُصابين بالنزلة المعوية إلى المشافي العامة أو العيادة الخاصة لعلاج أبنائهم، ويتم سؤالهم عن أماكن تواجدهم، فيجيبون أنهم كانوا متواجدين قبل يوم من إصابة الطفل بالعدوى على شاطئ البحر، أو في أماكن سياحية خاصة، في الغالب تكون مياه مسابحها ملوثة".

أعراض الإصابة بالنزلة المعوية

وشدد على أنّ إهمال الطفل المُصاب بالنزلة المعوية خطير جدا، قد تصل إلى مرحلة الجفاف، وهو يستدعي دخول المستشفى ووضع المصاب تحت المراقبة، مشيرا إلى أن أعراض النزلة المعوية عند الأطفال هي الإسهال المتكرر للعديد من المرات خلال اليوم، وبكاء الرضيع المستمر نتيجة المغص الشديد الذي يشعر به، والتقيؤ المستمر، وارتفاع في درجة الحرارة، وتغير في لون البراز مع وجود رائحة كريهة، وجفاف الفم.

وعن علاج الأطفال الرضّع من النزلة المعوية، أفاد بأن الاستمرار في الرضاعة الطبيعية، وإعطائه محلول لمنع حدوث الجفاف هو الحل الأنجع لشفائهم منها، أما النزلات المعوية الطفيلية التي تُصيب الأطفال فوق السنتين، في تحتاج إلى فحوصات طبية، لتشخيص الحالة ومعرفة السبب وإعطاء العلاج اللازم، وقد يصل الأمر إلى دخول المستشفى لمتابعة حالة الطفل.

أخطر مراحل الإصابة بالنزلة المعوية

ولفت الأخصائي والخبير في طب الأطفال إلى أن فقد كميات كبيرة من السوائل وصولا إلى مرحلة الجفاف هو أخطر مراحل بالنزلة المعوية، وعليه يجب إدخال الطفل إلى المستشفى وإعطائه المحاليل الوريدية لتعويض ما فقدوه خلال التقيؤ وعمليات "الإسهال"، وأن يبقى تحت الرقابة لفترة يحددها الأطباء.

وعن الوقاية من الإصابة بالنزلة المعوية، ذكر د. بعلوشة أن الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تناول الأطعمة المكشوفة لاسيما خارج البيوت وعلى الطرقات، وعدم الاحتكاك بالأماكن غير النظيفة، وتناول السوائل بكثرة خاصة في الصيف لمنع حدوث الجفاف.