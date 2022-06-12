الاتحاد الأوروبي سيصوت غداً على تقديم المساعدات للسلطة وآمال مخصصات الشؤون معلقة

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، اليوم الأحد الموافق 12/6/2022، أن الاتحاد الأوروبي سيصوت على تقديم المساعدات لفلسطين، يوم غدٍ الإثنين ، مما يعيد الأمل مجدداً لمستفيدي الشؤون الاجتماعية ، كون ان المساعدات معلقة منذ عام كونها مرتبطة بمساعدات الاتحاد الاوروبي .

وأكد استيفان خلال تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، "هذا التصويت الأخير سيكون منسجمًا مع الموقف الفلسطيني الثابت المتمثل بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ، ضد أي شروط سياسية وخاصة المتعلقة بالتعليم".

وتوقع مستشار رئيس الوزراء، أن تصويت الاتحاد الأوروبي على دعم فلسطين، سيحل الكثير من الأمور المتعلقة بالدعم الأوروبي لفلسطين، وتغليب أوروبا الشراكة على الشروط قريبًا.

وعن طبيعة زيارة الوفود الأوروبية لفلسطين، كشف سلامة، عن زيارة مهمة وكبيرة لرئيسة المفوضية الأوروبية يوم الإثنين المقبل، التي تعد أهم شخصية خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الأوروبية إلى فلسطين، وزيارة الكتلة الاشتراكية داخل البرلمان الأوروبي وهي كتلة صديقة لفلسطين وسيكون هناك لقاء هام مع رئيس الوزراء يوم الإثنين وسيتمحور الحديث عن مواضيع سياسية والدعم الأوروبي لفلسطين. وفق وصفه

وأوضح سلامة أن أوروبا تقدم لفلسطين حوالي 300 مليون يورو سنويا ولكن ليس لخزينة الحكومة الفلسطينية بل يشمل كل شيء هناك 85 مليون يورو تذهب إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وهذا المبلغ تم صرفه للوكالة نهاية العام الماضي ولكن ما تبقى حوالي 214 مليون جزء منها يذهب إلى خزينة الحكومة وجزء إلى المشاريع التنموية،والذي يذهب إلى خزينة الحكومة هو 138 مليون يورو وما تبقى يذهب للمشاريع التنموية، وقد يكون زيادة بناءا على ما وعد به الأوروبيون بمساعدة فلسطين على مواجهة غلاء الأسعار.