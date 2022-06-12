الذكرى التاسعة عشر لاستشهاد المجاهدين فادي وصالح جرادات

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد الفارس فادي جرادات: كانت مدينة جنين على موعد مع فارسها فادي تيسير عبد المالك جرادات في 22 ديسمبر عام 1979م، لعائلة مؤمنة بدينها ووطنها، مكونة من الوالدة واثنين من الأشقاء وسبع شقيقات أما الوالد فمتوفى.

تلقى الشهيد تعليمه للمرحلة الابتدائية في مدرسة حطين بجنين، ثم انتقل وأنهى المرحلة الإعدادية من مدرسة السام. وبعدها ترك الدراسة وعمل مزارعًا ليعيل أسرته.

في صفوف الجهاد: انتمى لصفوف حركة الجهاد الإسلامي مع بداية انتفاضة الأقصى المباركة، ثم التحق سرًا بصفوف سرايا القدس حيث عمل مع الشهيد القائد صالح جرادات، وله نشاطات عسكرية عدة في مخيم جنين.

شارك الشهيد في عدة مهام عسكرية وخاض العديد من الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال ووحداته الخاصة.

خاض الفارس فادي معركة جنين 2002م بجانب الشهداء القادة وعلى رأسهم الشهيد الشيخ محمود طوالبة، لكن أحدًا لم يعرف أن هذا الجندي المجهول هو الشهيد المجاهد فادي جرادات حيث حرص على السرية التامة في عمله العسكري.

ميلاد الفارس: صالح جرادات

كانت مدينة جنين على موعد مع فارسها صالح سليمان ابراهيم جرادات في 23 يناير 1972م، لعائلة مؤمنة بدينها ووطنها، مكونة من 6 إخوة و7 أخوات، الشهيد صالح أصغرهم سنًا. وتزوج في العام 1998م ورزق مولودًا أسماه مجد، واستشهد قبل أن يرى طفله الثاني.

أنهى الثانوية العامة في بلدة السيلة الحارثية عام 1991م، ومن ثم التحق بالدراسة في إحدى الجامعات العراقية، لكنه لم يتمكن من إكمالها لظروف استثنائية فاضطر للعودة إلى الوطن، وأثناء رجوعه جرى اعتقاله من قبل جيش الاحتلال خلال مروره عبر الجسر، وقد سجن وحكم عليه ثلاث سنوات تنقل خلالها بين عدة سجون. وأفرج عنه من سجن النقب عام 1994م.

في صفوف الجهاد: شارك الشهيد صالح في أنشطة فاعلة في أحداث اجتياح مخيم جنين 2001م، وكان له دور في نقل الذخيرة وتوفير المواد التموينية وإسعاف الجرحى، فيما شارك لاحقًا في زرع العبوات الناسفة على الشارع الرئيسي لبلدة قباطية أمام دبابات العدو.

وقبل استشهاده بعام ونصف بات مطلوباً للأجهزة الصهيونية حيث برزت له نشاطات عسكرية فاعلة في المخيم والدفاع عنه واشترك في عدة عمليات اشتباك مسلح، وعُرف عنه أنه عاش معاناة شديدة خلال مطاردته في الجبال والكهوف.

شهيدان على طريق القدس:

في 12 يونيو (حزيران) 2003م جلس الشهيدان فادي وصالح جرادات في شرفة منزل الشهيد فادي الواقع في حارة الدبوس شرق مدينة جنين فإذ بسيارة مدنية بيضاء تتوقف أمام المنزل ويترجل منها أفراد الوحدات الصهيونية الخاصة بلباس مدني ليبدأوا بإطلاق النار عليهما بكثافة حتى ارتقوا شهداء.