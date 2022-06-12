تضارب بشأن مصير مدرب "الفراعنة" منتخب مصر

أثارت تصريحات متضاربة لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام بشأن مصير المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" إيهاب جلال، ليل أمس السبت، حالة من الغموض، وعكست تخبطا داخل أرجاء الاتحاد.

فعقب أن أعلن علام عبر تصريحات تلفزيونية إقالة جلال، بعد مباراتين فقط أدارهما ضمن المبارايات المؤهلة لتصفيات أمم إفريقيا المقبلة، والبحث عن مدرب أجنبي، أصدر رئيس الاتحاد بيانا نفى فيه ما قاله.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر في 12 أبريل الماضي تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا وطنيا لمنتخب مصر الأول، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ولم يقد جلال منتخب مصر سوى مباراتين فقط، الأولى أمام غينيا وفاز فيها منتخب مصر بصعوبة بهدف نظيف، بينما الثانية أمام منتخب أثيوبيا الذي هزم ضيفه المصري بهدفين نظيفين، مما تسبب في شن هجوم كبير على اتحاد الكرة الذي اختار جلال.

وقال رئيس اتحاد الكرة المصري في تصريحات تليفزيونية للإعلام المحلي مساء السبت إنه: "تم تكليف حازم إمام ومحمد بركات (عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي قيادة منتخب مصر، ومن المرجح أن يكون من المدرسة البلجيكية".

وأبدى علام تعجبه من الهجوم على اتحاد الكرة بسبب إخفاق جلال، قائلا: "عندما كان هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب سيئا هاجمه الجميع، وعندما كان كيروش سيئا هاجمه الجميع، لكن مع جلال الجميع يهاجم اتحاد الكرة. الكل حزين على ما حدث في مباراة إثيوبيا، لكن لا أعرف سبب هذا الهجوم علينا".

وتابع: "تسلمت اتحاد الكرة عليه مديونيات 600 مليون جنيه، مشروع الهدف وحده مديون للدولة بـ450 مليون جنيه، خزينة الاتحاد كان بها 200 ألف دولار، كل ذلك ليس مسؤوليتي، بل مسؤولية من سبقوني".

وردا على ما اعتبر "تسرعا" من اتحاد الكرة في اختيار جلال، قال علام: "هذا ممكن، لكن يمكن أن يكون هناك تصحيح للمسار. كيروش في بدايته كانت لديه أخطاء أيضا".

أما التصريح الأكثر إثارة للجدل فكان حول كيفية التعاقد مع جلال، حيث قال رئيس اتحاد الكرة المصري: "كنا في اجتماع مجلس الإدارة وفوجئنا أن كيروش لن يبقى معنا، فسألت مسؤول الشئون المالية في الاتحاد عندك كام دولار؟، فأجاب: لا يوجد، فقررنا التعاقد مع مدرب مصري، فمن أين سندفع للأجنبي؟".