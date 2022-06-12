متلازمة رامزي هانت- أعراض وأسباب وطرق علاج متلازمة رامزي هانت

انتشرت في الآونة الأخيرة، متلازمة "رامزي هانت"، التي تحدث عنها المغني الشهير جاستن بيبر حيث أصيب بمتلازمة رامزي هانت بشلل نصفي في الشق الأيسر لوجهه، لذا يبحث كثيرون عن أعراض متلازمة رامزي هانت، وعلاجها، وأسباب متلازمة رامزي هانت، وطرق الوقاية من متلازمة رامزي هانت، حيث الكشف تفاصيل مرض جاستن بيب، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أعراض وأسباب وطرق علاج متلازمة رامزي هانت Ramsay Hunt syndrome .





متلازمة رامزي هانت Ramsay Hunt syndrome

متلازمة رامزي هانت Ramsay Hunt syndrome بعد أن تسبب المغني الشهير جاستن بيبر بـ متلازمة رامزي هانت تسبب له بشلل نصفي في الشق الأيسر لوجهه.

ما هي متلازمة رامزي هانت؟

كشف أن متلازمة رامزي هانت تنشا عندما يؤثر فيروس الهريس النطاقي، على العصب الوجهي بالقرب من إحدى الأذنين مع ظهور طفح جلدي مؤلم ناتج عن الفيروس فيما تحدث الأعراض في وقت واحد، وقد يسبق عارض الىخر في حالات نادرة وأحياناً لا يكون في طفح جلدي.

وعادة يظهر الطفح الجلدي وشلل الوجه في نفس الوقت، ولكن في بعذ الحالات، قد يحدث أحدهما قبل الآخر وقد لا يحدث طفح جلدي إطلاقاً في بعض الأحيان.

الموقع كشف إمكانية الإصابة بالمتلازمة، لمن أصيبوا بجدري الماء من قبل فيما ينذر إصابة الاطفال بها.

متلازمة رامزي هانت ليست معدية، يمكن أن تعالج بالادوية المضادة للفيروسات مع إمكانية الشفاء التام، يستغرق من أسابيع إلى عدة شهور، لكن إذا تضررت الأعصاب بشدة فهناك احتمال لعدم الشفاء التام.

أعراض متلازمة رامزي هانت

طفح جلدي مؤلم وأحمر اللون مع ظهور بثور مليئة بالسائل على إحدى الأذنين أو داخلها أو حولها

ضعف أو شلل بالوجه في نفس جانب الأذن المصابة

ألم الأذن

فقدان في السمع

طنين في الاذن

صعوبة في إغلاق عين واحدة

الدوخة

فقدان حاسة التذوق أو تغيير فيها.

جفاف قوي بالعيوم والفم.

متلازمة رامزي هانت





علاج متلازمة رامزي هانت

علاج متلازمة رامزي هانت وذلك عن طريق استعمال مضادات الفيروسات مثل الكورتيزون، زوفيراكس، مسكنات الألم من مضادات الالتهابات غير الستيرويدية بشكل خاص، ويفضل البدء بالعلاج من متلازمة رامزي هانت في غصون 3 أيام من بدء ظهور أعراض متلازمة رامزي هانت وكما أن تقل فرص الشفاء في حال تم التأخر من العلاج، والجدير بالذكر أن العلاج المبكر للمتلازمة لا تؤثر على الشفاء من فقدان السمع.

أسباب متلازمة رامزي هانت

أسباب متلازمة رامزي هانت أن فيروس يهاجم عصب أذنه ووجهه، وإن الاصابة بالفيروس الهيربيسي الذي يدخل في طور السبات في الكثير من الخلايا العصبيّة، وفي نفس الوقت يبقى تحت مراقبة الجهاز المناعي للمريض، ومع توافر أية فرصة للمرض الذي يحبط من عمل الجهاز المناعي يتم تفعيل الفيروس وينتقل الى اطراف الخلايا العصبيّة وبالتالي تبدأ الأعراض السابقة بالظهور،إن عدم ظهور البثور الجلديّة لا يعني عدم الاصابة بالفيروس الهيربيسي وكما أن الفيروس يمكن التنبؤ به قبل الاصابة من المنطقة الجلديّة للأذن.

مضاعفات متلازمة رامزي هانت

فقدان السمع الدائم

ضَعْف الوجه.

تَلَف في العين.

الألم العصبي التالي للهِرْبِس.

علاج متلازمة رامزي هانت

علاج متلازمة رامزي هانت وذلك عن طريق استعمال مضادات الفيروسات مثل الكورتيزون، زوفيراكس، مسكنات الألم من مضادات الالتهابات غير الستيرويدية بشكل خاص، ويفضل البدء بالعلاج من متلازمة رامزي هانت في غصون 3 أيام من بدء ظهور أعراض متلازمة رامزي هانت وكما أن تقل فرص الشفاء في حال تم التأخر من العلاج، والجدير بالذكر أن العلاج المبكر للمتلازمة لا تؤثر على الشفاء من فقدان السمع.

طرق الوقاية من متلازمة رامزي هانت

أخذ التطعيم ضد جدري الماء.

تطعيم البالغين من العمر 50 عاماً فما فوق ضد الهربس النطاقي.

مرض جاستن بيبر

نشر المغني جاستن بيبر البالغ من العمر 28 عاماً يوم الجمعة الموافق 10 حزيران 2022، في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: "أعاني من متلازمة تسمى متلازمة رامزي هانت، وأعاني من هذا الفيروس الذي يهاجم العصب في أذني وأعصاب وجهي ويتسبب في إصابة وجهي بالشلل".