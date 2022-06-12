العملات الرقمية ترتفع: البيتكوين يصل لـ30 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 12/6/2022، ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.25 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.58% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 46.47%، ما يعادل انخفاض قدره 0.04% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.23% لتسجل نحو 30,478 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.43% لتسجل نحو 1,814 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9994 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.32% لتسجل نحو 291 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.97% لتسجل نحو 0.6499 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.87% لتسجل نحو 0.4025 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 4.69% لتسجل نحو 41 دولار.

ارتفع سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 0.45% لتسجل نحو 0.0804 دولار.