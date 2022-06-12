الجهاد الإسلامي تدعو لإضراب في إذنا بالخليل دعماً للأسير عواودة

دعت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل بالضفة المحتلة، اليوم الأحد 12/6/2022، إلى إضراب شامل يشمل مناحي الحياة في بلدة إذنا بالخليل بالضفة المحتلة، تضامناً مع معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضها الأسير المجاهد خليل عواودة لليوم الـ102 على التوالي، رفضاً للاعتقال الإداري.

واستجاب أهالي بلدة إذنا الكرام لهذه الدعوة، حيث شهدت الشوارع والمحلات التجارية إغلاقاً تاماً، إسناداً ودعماً للأسرى المضربين عن الطعام، ورفضاً لسياسة إدارة السجون الصهيونية في المماطلة وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة.

ويواصل الأسير خليل عواودة (41 عاماً) إضرابه عن الطعام لليوم 102 على التوالي، والأسير رائد ريان (27 عاماً) من قرية بيت دقو شمال القدس المحتلة يضرب لليوم 67 احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.

يذكر أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت عواودة من سجن " الرملة" مجدداً إلى المستشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.