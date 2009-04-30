د.الطيبي: محاولة وزارة المالية الإسرائيلية إلغاء فك الدمج مؤامرة ومراوغة

فلسطين اليوم-القدس

اعتبر النائب في الكنيست الإسرائيلي احمد الطيبي محاولة وزارة المالية الإسرائيلية تمرير قرار وقانون جديد يقضي بإلغاء قانون فك الدمج الذي صوتت عليه الكنيست السابقة بالإجماع، مراوغة ومؤامرة ضد قرار الكنيست وضد رغبة المواطنين.

وأوضح الطيبي في تصريح صحفي، اليوم، أن الكنيست السابقة صوتت بأغلبية واحترمت رغبة ومطالب أهالي الشاغور والدالية وعسفيا بفك الدمج.

وأكد أن النواب والفعاليات العربية كما عملت لفك الدمج في الشاغور والكرمل سابقا، ستتصدى لهذا القرار وسيتم تجنيد الدعم من كتل أخرى لمنعه.