حقيقة وتفاصيل إقالة إيهاب جلال مدرب المنتخب المصري

مازال اسم إيهاب جلال يدوي في الكرة المصرية، بعد أن حسم جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل حول تصريحاته التي تم تفسيرها بأنها بمثابة قرار بإقالة المدير الفني لمنتخب مصر، إيهاب جلال، بعد أن خرج بتصريحات تتعلق بإقالة إيهاب جلال، خاصةً أنه تعرض لهجوم حاد بعد خسارة الفراعنة على يد منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

تفاصيل إقالة إيهاب جلال

وأصدر علام بيانًا رسميًا، عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه: "لم أصرح بإقالة إيهاب جلال وجاء تصريحي بوضوح أننا ندرس كافة البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل".

وأضاف البيان: "كلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام - محمد بركات ) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب تحسبًا لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة".

وخرجت أصوات تطالب بإقالة إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، والذي لم يخض سوى مباراتين فقط، فاز في الأولى على غينيا 1-0 قبل التعثر أمام إثيوبيا.

سبب إقالة إيهاب جلال

يذكر أن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر يتعرض لهجوم حاد بعد خسارة الفراعنة على يد منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قرارا بإقالة إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إيهاب جلال بعد عودة المنتخب من المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية التي تقام يوم الثلاثاء المقبل سيتم توجيه الشكر له.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن إيهاب جلال ليست له علاقة بالمنتخب، وستكون إقالته هي الأسرع للمنتخب الوطني لكرة القدم، موضحا أن قرار إقالته تم اتخاذه أمس الجمعة.

وكشف أحمد موسى أنه يتم البحث عن مدير فني أجنبي قائلا: «بأي رقم لأن منتخبنا يستحق»، وسوف يمتلك كل الصلاحيات مع تسريح أي عناصر غير فعالة في المنتخب.

واستطرد: «محمد صلاح كان بيلعب كورة مع ناس مبتعرفش تلعب كورة في المنتخب الوطني»، كما سيتم البحث عن مدير فني من أي دولة مع إعادة تجديد دماء المنتخب الوطني لكرة القدم، مشيرا إلى أن المجاملات أفسدت الرياضة خاصة في كرة القدم.

وتابع «موسى» أنه سيتم تكليف حازم إمام ومحمد بركات بالبحث عن مدير فني جديد كما سيكون هناك خبير أجنبي للتحكيم.