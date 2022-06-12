بالفيديو غرق سفينة سودانية تحمل على متنها حوالي 16 ألف رأس ماشية كانت في طريقها للسعودية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:13 ص
12 يونيو 2022
خروف نافق.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

ذكرت وسائل إعلام سودانية، ليلة السبت/الأحد، أن سفينة تحمل على متنها حوالي 16 ألف رأس ماشية مالت على الرصيف في ميناء سواكن.

وبحسب موقع "الانتباهة" السفينة كانت في طريقها إلى السعودية، وأن الحمولة الزائدة سبب ميل السفينة.

وأشار إلى أن ما يزيد عن 15 ألف رأس ماشية نفق جراء ميلان السفينة.

 

وأفادت وسائل إعلام سودانية أخرى، أن السفينة غرقت بعد وقت قصير من ميلانها قرب مدخل الميناء.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة على موقع تويتر، لم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحتها، ميلان السفينة وغرقها قرب ميناء سواكن.

ووصلت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني إلى الميناء.

متعلقات