بالفيديو غرق سفينة سودانية تحمل على متنها حوالي 16 ألف رأس ماشية كانت في طريقها للسعودية

ذكرت وسائل إعلام سودانية، ليلة السبت/الأحد، أن سفينة تحمل على متنها حوالي 16 ألف رأس ماشية مالت على الرصيف في ميناء سواكن.

وبحسب موقع "الانتباهة" السفينة كانت في طريقها إلى السعودية، وأن الحمولة الزائدة سبب ميل السفينة.

وأشار إلى أن ما يزيد عن 15 ألف رأس ماشية نفق جراء ميلان السفينة.

غرق سفينة مواشي أثناء مغادرتها ميناء سواكن وعلى متنها 16 ألف رأس من الضأن.. فرق الإنقاذ تتحرك الآن، ومصادر تتحدث عن خطورة الموقف.. #السودان pic.twitter.com/OCZkXpILRc — نور 💙 (@YW3fo8sP5XwPDZ3) June 11, 2022

وأفادت وسائل إعلام سودانية أخرى، أن السفينة غرقت بعد وقت قصير من ميلانها قرب مدخل الميناء.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة على موقع تويتر، لم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحتها، ميلان السفينة وغرقها قرب ميناء سواكن.

ووصلت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني إلى الميناء.