أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية- سعر الذهب عيار 21

تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 12/6/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1872 دولار، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يزيد الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

سعر الذهب اليوم الأحد في السعودية

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 225.70 60.19

سعر جرام الذهب عيار 22 206.89 55.17

سعر جرام الذهب عيار 21 197.49 52.66

سعر جرام الذهب عيار 18 169.27 45.14

سعر جرام الذهب عيار 14 131.66 35.11

سعر أونصة الذهب بيع 7,020.00 1,872.00

سعر أونصة الذهب شراء 7,023.75 1,873.00

يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

تاريخ البيانات 2022/06/12

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 248.27 66.20

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 592.46 157.99

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,173.63 312.97

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,895.87 505.57

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,986.15 529.64

جنية الذهب 8ج عيار 24 2,166.71 577.79

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,320.18 618.72

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,608.77 1,229.01

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,855.54 1,828.15

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,590.73 957.53

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,146.36 1,905.70

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,442.93 3,051.45

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 22,840.72 6,090.86

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,706.22 721.66

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 227,278.69 60,607.65

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 113,842.47 30,357.99

يتم تحديث أسعار سبائك الذهب آلياُ

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-06-12 225.70 206.89 197.49 169.27

2022-06-11 225.70 206.89 197.49 169.27

2022-06-10 222.81 204.24 194.95 167.10

2022-06-09 223.41 204.79 195.48 167.56

2022-06-08 223.29 204.68 195.38 167.47

2022-06-07 221.96 203.46 194.22 166.47

2022-06-06 223.17 204.57 195.27 167.38

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

يوضح الجدول التالي أسعار الذهب بيع و أسعار الذهب شراء

يتم تحديث أسعار الذهب بيع و تحديث أسعار الذهب شراء كل نصف ساعة

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

أسعار البيع و الشراء تاريخ البيانات 2022/06/12

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 201.89 242.06

عيار 21 192.49 233.03

عيار 18 164.27 226.83