سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات الأحد 12 يونيو 2022

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 12 يونيو 2022، تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات الاحد 12 يونيو/حزيران 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وتراجع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 3965 ليرة للشراء، و4000 ليرة للبيع، مقابل 3970 ليرة للشراء، و4005 ليرات للبيع، ، أمس بحسب منصة "liranews" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

ونزل سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4205 ليرة للشراء، و4248 ليرة للبيع، مقابل 4248 ليرة للشراء، و4291 ليرة للبيع، أمس.

في حين نزل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى 4949 ليرة للشراء، و5003 ليرات للبيع، مقابل 4961 ليرة للشراء، و5015 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ونزل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1055 ليرة للشراء، و1068 ليرة للبيع، مقابل 1056 ليرة للشراء، و1068 ليرة للبيع، أمس.

كما نزل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1077 ليرة للشراء، و1089 ليرة للبيع، مقابل 1078 ليرة للشراء، و1090 ليرة للبيع، أمس.

وزاد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى 12938 ليرة للشراء، و13078 ليرة للبيع، مقابل 12956 ليرة للشراء، و13095 ليرة للبيع، أمس.