اليكم أسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الأحد 12 يونيو 2022

أسعار الذهب في السودان اليوم الاحد 12 يونيو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في السودان بتعاملات اليوم الأحد 12-6-2022، حيث ارتفعت اسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني وسط تسجيل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية عالميا.

أسعار الذهب اليوم في السودان

بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، نحو 27.496 ألف جنيه (60.23 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today" المختص بأسعار الذهب.

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، إلى 24.059 ألف جنيه (52.70 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى نحو 20.622 ألف جنيه (45.17 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 16.039 ألف جنيه (35.14 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال التعاملات الصباحية، ارتفاعًا إلى نحو 855.123 ألف جنيه (1873 دولارًا).

عالميا انتعشت أسعار الذهب السبت، مع تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد تراجع سعر المعدن النفيس في البداية عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي وعززت الرهانات على زيادات قوية في أسعار الفائدة.