سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 12 يونيو 2022، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، ننشر لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من الموضوعات الخاصة بٍاسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة اللبنانية، وهو من الموضوعات الهامة التي تهم الكثير من المتابعين ويبحثون عنها باستمرار وخاصة ال

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 12 يونيو 2022،

سعر الدولار الأمريكي في سوريا

واستقر سعر الدولار في سوريا خلال مستهل تداولات، اليوم الأحد 12 يونيو/حزيران 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

ولم يتغير سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 3965 ليرة للشراء، و4000 ليرة للبيع، بحسب منصة "liranews" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 12 يونيو 2022،

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

بقي سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 4205 ليرة للشراء، و4248 ليرة للبيع.

وثبت سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى 4949 ليرة للشراء، و5003 ليرات للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الريال السعودي

وبقي سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند 1055 ليرة للشراء، و1068 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 1077 ليرة للشراء، و1089 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

ولم يتغير سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، مسجلًا 12938 ليرة للشراء، و13078 ليرة للبيع.