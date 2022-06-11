أسعار الذهب اليوم في الكويت اليوم الأحد 12- 6-2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من الموضوعات الخاصة بأسعار الذهب والعملات في الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في الكويت مقابل الدينار الكويتي، حيث يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب عبر محركات البحث المختلفة، وبعد الزيادة الكبيرة في عمليات البحث الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب اليوم في الكويت اليوم الأحد 12- 6-2022

أسعار الذهب في الكويت

استقرت أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم، الاحد 12 يونيو/حزيران 2022، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية في أسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الكويت اليوم الأحد 12- 6-2022

أسعار الذهب اليوم في الكويت

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، بالتعاملات المسائية، نحو 18.48 دينار (60.23 دولار)، وهي نفس أسعار إغلاق أمس الجمعة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وظل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الكويت اليوم، عند نحو 16.17 دينار (52.70 دولار)، نفس إغلاق أمس.

أسعار الذهب اليوم في الكويت اليوم الأحد 12- 6-2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما بقي متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت، عند مستوى 13.86 دينار (45.17 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الكويت، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 10.78 دينار (35.14 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today" المختص في أسعار المعدن النفيس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الكويت

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت، خلال تعاملات اليوم، استقرارا عند نحو 574.60 دينار (1873 دولارا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت، نحو 129.34 دينار (421.63 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، انتعشت أسعار الذهب أمس، مع تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد تراجع سعر المعدن النفيس في البداية عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي وعززت الرهانات على زيادات قوية في أسعار الفائدة.