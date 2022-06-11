طالع أسعار الذهب في العراق بتعاملات الأحد 12 يونيو 2022

أسعار الذهب في العراق اليوم الاحد 12 يونيو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الدينار العراقي، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في العراق، بالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في العراق

صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، بتعاملات اليوم الاحد، إلى نحو 88.539 ألف دينار (60.23 دولار)، مقابل 87.982 ألف دينار في إغلاق أمس، بحسب منصة "gold-price-today" المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق، إلى نحو 77.474 ألف دينار (52.70 دولار)، مقابل 76.986 ألف دينار في إغلاق أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق إلى نحو 66.406 ألف دينار (45.17 دولار)، مقابل 65.988 ألف دينار في إغلاق امس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي صباح اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.648 ألف دينار (35.14 دولار)، مقابل 51.323 ألف دينار بإغلاق أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

و سجل سعر أوقية "أونصة" الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات اليوم، ارتفاعا إلى نحو 2.753 مليون دينار (1873 دولارا).

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق، نحو 619.791 ألف دينار (421.63 دولار).

عالميا انتعشت أسعار الذهب السبت، مع تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد تراجع سعر المعدن النفيس في البداية عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي وعززت الرهانات على زيادات قوية في أسعار الفائدة.