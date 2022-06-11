أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 12 يونيو 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعر الذهب في الجزائر و خصوصاً التجار و الأشخاص المقبلين على الزواج، و يسعى فريق فلسطين اليوم الإخبارية لرصد أسعار الذهب مقابل الدينار الجزائري.

و ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات الأحد 12 يونيو/حزيران 2022، تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، بتعاملات اليوم الأحد، نحو 8.825 ألف دينار (60.23 دولار)، مقابل 8.820 ألف دينار في إغلاق أمس الجمعة.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم إلى نحو 7.722 ألف دينار (52.70 دولار)، مقابل 7.718 ألف دينار في إغلاق امس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر إلى 6.619 ألف دينار (45.17 دولار)، مقابل 6.615 ألف دينار في إغلاق امس السبت.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.148 ألف دينار (35.14 دولار) مقابل 5.145 ألف دينار بإغلاق أمس، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 274.458 ألف دينار (1873 دولارا).

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر نحو 61.777 ألف دينار (421.63 دولار).

عالميا انتعشت أسعار الذهب السبت، مع تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد تراجع سعر المعدن النفيس في البداية عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي وعززت الرهانات على زيادات قوية في أسعار الفائدة.