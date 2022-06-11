لبنانيون يتظاهرون ضد استخراج "إسرائيل" الغاز من حقل "كاريش"

تظاهر مئات المواطنين اللبنانيين بما فيهم نواب لبنانيين، مساء اليوم السبت، قرب بلدة الناقورة جنوب لبنان احتجاجاً على قيام"إسرائيل" باستخراج الغاز من حقل "كاريش" الذي تعتبر بيروت أنه يقع ضمن منطقة متنازع عليها.

ويُشار إلى أنه جاءت التظاهرة قبل أيام من وصول الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، إلى بيروت للبحث في استكمال المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وكيان الاحتلال بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وخلال التظاهرة، حمل مئات الأشخاص أعلاما لبنانية وفلسطينية في مدينة الناقورة جنوب لبنان، احتجاجًا على اعتبار "اسرائيل" حقل كاريش من الأصول الاستراتيجية لها.

.بدوره، قال النائب في مجلس النواب اللبناني فراس حمدان "نحن كممثلين للشعب اللبناني وللأمة جمعاء، لا نقبل بأي شكل من الأشكال التفريط بثرواتنا البحرية المملوكة من كلّ المواطنين على حدّ سواء".

جدير ذكره أن السلطات اللبنانية اعتبرت أن أي نشاط "إسرائيلي" في المناطق البحرية المتنازع عليها يشكل "استفزازا وعملاً عدوانياً، داعيةً الوسيط الأميركي للمجيء إلى بيروت لبحث استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.