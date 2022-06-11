الذهب الأصفر في غزة.. جَنة من العنب والأسعار في متناول الجميع

يشهد موسم العنب هذا العام في قطاع غزة انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار مقارنة بالموسم الماضي، حيث يعادل الانتاج ضعف إنتاج العام المنصرم، وسط توقعات بانخفاض الأسعار لوفرة الإنتاج ليكون في متناول جميع المواطنين.

وتتوزع حقول العنب في مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة، وتتركز في منطقة الشيخ عجلين وجنوبي القطاع، وتتضمن أنواع مختلفة منها بأصنافه البذري واللابذري.

المتحدث باسم وزارة أدهم البسيوني، توقع أن يكون موسم العنب بغزة هذا العام ناجح جدًا، مشيرًا إلى أنه سيحقق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج ليغطي احتياجات المواطنين طوال الموسم لوفرة الإنتاج.

وقال البسيوني لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن النوع المتوفر في الأسواق حاليًا هو "العنب البذري" الذي يغطي مساحة 1000 دونم في القطاع بإنتاج 2700 كيلو من العنب، مبينًا أن عملية الإنتاج ستسمر حتى نهاية هذا الشهر.

وأضاف أنه بعد انتهاء موسم العنب البذري مباشرة يبدأ موسم العنب اللابذري "البناتي"، والذي يبدأ من مطلع شهر تموز حتى شهرين متتالين، مشيرًا إلى مساحة العنب تغطي 6500 دونم.

وأكد البسيوني، أن موسم العنب هذا العام سيحقق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على المنتج المحلي فقط في العرض داخل أسواق قطاع غزة.

وأشار إلى أن باب الاستيراد من الخارج مغلق كي لا يكون منافسًا وحماية للمنتج المحلي، مبينًا أنه سيتم فتح باب الاستيراد بعد انتهاء العنب المحلي.

وعن أسعار العنب هذا الموسم، تابع: "أسعار العنب معتدل لوفرة الإنتاج هذا الموسم، وتغطي حاجة السوق مقارنة بالعام الماضي الذي تميز بشح العرض وارتفاع الأسعار.

ووفق البسيوني، يتوفر في قطاع غزة 3 أصناف من العنب: البذري، وغير البذري والحلواني، حيث يتضمن النوع الأول (القريشي، والزيني والدابوقي)، في حين يشمل اللابذري(سلطانينا و120، وكريمسون، وبيرليت)، ويتبقى ما يسمى العنب الحلواني.

وحسب وزارة الزراعة، فإن كمية الإنتاج المتوقعة من العنب ستغطي أكثر من 90% من احتياجات القطاع التي تبلغ نحو عشرة آلاف طن، مشيراً الى أن تغطية العجز المتوقع يتم عبر الاستيراد من الضفة الغربية ومصر.

وأوضحت أن سبب زيادة كمية الإنتاج هذا العام الى كثافة وغزارة انتاج المحصول بسبب ساعات البرودة الكافية واللازمة التي حصل عليها والتي توفرت هذا العام خلال فصل الشتاء لتكامل عملية الازهار والعقد ونضوج الثمار.

وينطلق موسم حصاد العنب في قطاع غزة، نهاية شهر يونيو/حزيران من كل عام، ويستمر حتى شهر أغسطس/أب، ويعد فرصة عمل مؤقتة لمئات الغزيين الذي يقومون ببيعه إلى جانب فاكهة التين في الأسواق ومفترقات الطرق في قطاع غز