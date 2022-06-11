قناة عبرية: تحذيرات من هجوم "إيراني" على "إسرائيليين" في اسطنبول

ذكرت وسائل ‘إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن هناك تحذيرات قوية من هجوم "إيراني" على السياح "الإسرائيليين" في اسطنبول.

ونقلت القناة ١٣ العبرية، عن مسؤولين أمنيين كبار قولهم :"أن هناك تحذيرات قوية من هجوم إيراني على السياح "الإسرائيليين" في اسطنبول بتركيا".

وقالت القناة العبرية :"تعمل المؤسسة الأمنية في الكيان على إحباط أي هجوم انتقامي من إيران رداً على الاغتيالات المنسوبة لـ"إسرائيل" وتحذر "الإسرائيليين" من السفر إلى تركيا".

وتابعت زاعمةً :"يساعد الأتراك في إحباط أي هجوم "إيراني" محتمل".

وكانت "إسرائيل" قد اغتالت مؤخراً أحد قادة حرس الثورة الإيرانية العميد صياد خداياري، حيث تتهمه بالوقوف وراء العديد من العمليات التي استهدفت "إسرائيليين".