بالفيديو والصور عائلة الرجبي تزف ابنتها عروساً فوق أنقاض منزلها بالقدس

زفت عائلة الرجبي في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى، مساء اليوم السبت، ابنتها عروساً بين أنقاض منزل العائلة الذي هدمته آليات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي.

وقال فارس الرجبي شقيق العروس :"إن شقيقته كانت تحلم بأن تخرج زفتها من المنزل؛ لكن الاحتلال بهدمه المنزل حاول تعكير صفو أجوائنا، والعائلة أصرت على تحقيق حلم ابنتها العروس من فوق الأنقاض ومن بين الركام".

ومن جانبه، قال شقيقها لؤي: "حاولنا تنظيم حفل زفاف لشقيقتنا وتجميل الحفل فوق الانقاض بالعلم الفلسطيني، رغم أنف الاحتلال ومحاولاته، علما أنه تم إبلاغنا من جديد بهدم انقاض المنزل مرة أخرى".

ومن ناحيتها قالت العروس ربيحة الرجبي :"سأخرج من هنا من بين الركام، رغماً عن الاحتلال وعن هدم منزلي، واليوم، فرحتي بقيت كما هي، وهذا تحدٍ كبير للاحتلال".

جدير ذكره أنه كانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في العاشر من أيار الماضي بناية سكنية لعائلة الرجبي في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى، مكون من خمس شقق موزعة على طابقين تؤوي أكثر من ثلاثين فردا، جلهم من الأطفال.











