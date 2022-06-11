دراسة أمريكية: "إسرائيل" تتصدر دول العالم في قتل الصحفيين

أظهرت دراسة تفصيلية نشرتها منظمة (التيارات المضادة Countercurrents) في أميركا، اليوم السبت، أن كيان الاحتلال "الإسرائيلي" يحتل المرتبة الأولى عالميًا في قتل الصحفيين وانتهاك حقوقهم وملاحقتهم.

ويُشار إلى أنه ضمن هذا الترتيب تحل "اسرائيل" أولاً على سلم قتل الصحفيين بفارق كبير عن دول عالمية أخرى تشهد حروبًا متواصلة أو تنشط فيها عصابات المخدرات والإجرام.

وأوضحت الدراسة، بأنه على أساس متوسط ​​عدد الصحفيين الذين قتلوا لكل 10 ملايين من السكان سنويًا، فإن قتل الصحفيين على يد نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي" في فلسطين المحتلة يتصدر العالم، وهو أكبر بنسبة 73.4 مرة مما هو عليه في العالم ككل.

ومنذ العام 2000، قتل الاحتلال الإسرائيلي 55 صحفيًا فلسطينيًا خلال قيامهم بعملهم الصحفي، آخرهم

وكانت قد استشهدت الصحفية غفران وراسنة في الأول من حزيران الجاري إثر إصابتها برصاص أطلقه جنود الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل، واستشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال في 11 أيار الماضي أثناء تغطيتها الصحفية في مخيم جنين.