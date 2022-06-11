 ميلان يرفض عرض سان جيرمان لشراء مدافعه

أفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن إنتر ميلان رفض عرضاً من باريس سان جيرمان الفرنسي لشراء مدافعه، ميلان سكرينيار.

وكان قد حدد انتر ميلان ثمن بيعه في حال قرر توتنهام هوتسبير أو تشيلسي الدخول في السباق للظفر بخدماته.

وأكدت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أنه لن يسمح إنتر لرحيل مدافعه بثمن منخفض، وذلك على الرغم من انتهاء عقده في حزيران/يونيو 2023، كما أكد اللاعب نفسه في أكثر من مناسبة رغبته في البقاء في سان سيرو.

وقالت الصحيفة :"قدم باريس سان جيرمان عرضا أوليا لضم سكرينيار مقابل 50 مليون يورو، وهو العرض الذي رفضه إنتر".

وأضافت :"أن إنتر يحدد ثمن بيع سكرينيار بـ70 مليون يورو على أقل تقدير، وذلك للأندية الراغبة في ضمه، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرفع الفريق الفرنسي عرضه في المحاولة الثانية".