طريقة عمل عصير الكوكتيل الطبيعي، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية العديد من الوصفات الخاصة بالمأكولات والحلويات والعصائر، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل عصير الكوكتيل الطبيعي، وهو من الوصفات السهلة التي يمكن لربة البيت عمله بسهولة في البيت، حيث تبحث عن الموضوع الكثير من ربات البيوت وخاصة في فصل الصيف لينعش الجسم، وبعد زيدة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل عصير الكوكتيل الطبيعي

أولاً: المقادير:

وفيم يلي أهم مقادير عصير الكوكتيل:

- البرتقال : 2 حبة (مقطع)

- مانغو : 1 حبة (مقطع)

- الفراولة : 5 حبات (مقطعة)

- الموز : 2 حبة (مقطع)

- التفاح : 2 حبة (مقطع)

- حليب : نصف كوب

طريقة عمل عصير الكوكتيل الطبيعي

ثانياً: طريقة التحضير:

- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي قطع البرتقال والمانغو.

- اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج ناعم القوام ثم وزعيه في قعر أكواب التقديم.

- اخلطي في وعاء الخلاط الكهربائي كل من الفراولة والموز.

- وزعي مزيج الفراولة فوق طبقة البرتقال ثم اتركي الأكواب جانباً.

- اخلطي التفاح والحليب في الخفاق ثم وزعي المزيج على وجه الأكواب قبل التقديم.

وبالهناء والشفاء، آملين أن يكون قد حاز على إعجابكم.