إجازات النصف الثاني من عام 2022 في مصر، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، يبحث الكثير من موظفي القطاع العام والخاص، عن موعد إجازة عيد الأضحى 2022 الرسمية في مصر، كما تشهد عمليات البحث عبر الإنترنت، عن الإجازات المتبقية خلال النصف الثاني من 2022، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم التفاصيل الكاملة عن إجازات النصف الثاني من عام 2022 في مصر.

إجازات النصف الثاني من عام 2022 في مصر

ويرفق لكم موقع فلسطين اليوم في المقال التالي موعد إجازة عيد الأضحى 2022، وموعد إجازة المولد النبوي 2022،. الإجازات المتبقية في 2022.

اجازة 8 يوليو: يوافق يوم الجمعة 8 يوليو فلكيا وقفة عيد الأضحى المبارك 2022، على أن تستمر إجازة عيد الأضحي المبارك 2022 حتى يوم الثلاثاء 12 يوليو.

إجازة 6 أكتوبر: السادس من أكتوبر 2022 هو إجازة رسمية بمناسبة انتصار حرب 1973.

على أن تكون إجازات النصف الثاني من عام 2022 إجازات رسمية للعاملين بالمصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة، والإدارات المحلية، وشركات القطاعات العامة والخاصة.

إجازة عيد الأضحى في مصر

9 أيام إجازة رسمية في شهر يونيو لموظفي الحكومة والخاص والبنوك.. وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 - صورة أرشيفية

يوافق عيد الأضحى في مصر يوم 9 من شهر يوليو 2022 على أن تبدأ الإجازة وفقًا لما هو متبع من يوم وقفة عرفات والتي توافق 8 يوليو وتستمر الإجازة حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2022 والذي يوافق يوم الثلاثاء 12 يوليو.

وتأتي وقفة عرفات هذا العام يوم الجمعة على أن عيد الأضحى يوم السبت، الأمر الذي شكل حزنًا لدى البعض لأن يومي الجمعة والسبت بطبيعة الحال هما عطلة أسبوعية لدى العديد من القطاعات العامة والخاصة.. وبالتالي فإن إجازة عيد الأضحى هذا العام تكون 3 أيام فقط بالإضافة للجمعة والسبت.

تكبيرات عيد الأضحى 2022

9 أيام إجازة رسمية في شهر يونيو لموظفي الحكومة والخاص والبنوك.. وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 - صورة أرشيفية

تبدأ تكبيرات عيد الأضحى بعد صلاة فجر يوم عرفة الموافق 9 من ذي الحجة، وتستمر التكبيرات خمسة أيام تنتهي بعد صلاة عصر آخر أيام التشريق والذي يوافق 13 من ذي الحجة.

صلاة عيد الأضحى 2022

9 أيام إجازة رسمية في شهر يونيو لموظفي الحكومة والخاص والبنوك.. وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 - صورة أرشيفية

تبدأ صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بحوال 20 دقيقة، ويكشف عنها المعهد القومي للعلوم الفلكية، وفقًا للحسابات الفلكية ويحدد بالساعة والدقيقة موعد صلاة العيد في كافة أنحاء الجمهورية.