دعاء يوم عرفة 2022 كلمات ومستجاب للأحبة ولنفسي بالصور

دعاء يوم عرفة 2022 كلمات ومستجاب ، ويبحث الملايين من الأشخاص في العديد من الدول العربية والإسلامية عن دعاي يوم عرفة مستجاب وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي وضعنا عبرها هذا الدعاء ، ويريد الجميع في هذا اليوم العظيم كسب اجره ونيل رضا الله عزوجل وفيه يحرص المسلون على صيامه ، علما أن يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة ويُعَد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة ، ويترتب على الجميع المتابعة حتى النهاية من أجل التعرف عليه كاملة .

دعاء يوم عرفة 2022 كلمات

ولقد وضع لكم فريق الموقع دعاء يوم عرفة 2022 كلمات وهو على النحو التالي: أولا: (اللهمَّ إني أسألكَ من الخيرِ ما سألك عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم وأعوذُ بك من شرِّ ما استعاذكَ منه عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم، وأسألكَ ما قضيتَ لي من أمرٍ أنْ تجعلَ عاقبتَه لي رشدًا).

ثانيًا : دعاء يوم عرفة 2022 كلمات ، فقد روي عن النبي "صل الله عليه وسلم" قوله: "خَيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلتُ أنا والنَّبيُّونَ مِن قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحَمدُ وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ".

دعاء يوم عرفة 2022 مستجاب

أولا: دعاء يوم عرفة 2022 مستجاب ، اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابًا للجنة لا يسد

ثانيا: دعاء يوم عرفة 2022 مستجاب ، اللهمّ يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخِرة

ثالثا: دعاء يوم عرفة 2022 مستجاب ، رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا.

رابعا: دعاء يوم عرفة 2022 مستجاب ، اللهم فوضنا أمرنا كله إليك، فجمّله خيرًا بما شئت، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم

خامسا: دعاء يوم عرفة 2022 مستجاب ، اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقَلته نفسي. اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه

سادسا: دعاء يوم عرفة 2022 مستجاب ، يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا.

دعاء يوم عرفة بالصور

موعد يوم عرفة 2022

وبحسب ما أفادت به بيانات الدراسات الفلكية ، فإن يوم الجمعة 8 يوليو (جويلية / تموز) 2022،09 ذو الحجة 1443 هو يوم عرفة وفيما يلي موعد عيد الاضحى.

موعد عيد الاضحى 2022

ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم موعد عيد الأضحى 2022 – 1443 ، إذ يأتي عيد الأضحى يوم الثلاثاء المقبل 20 يوليو 2022 .