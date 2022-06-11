متظاهرون يطالبون زعبي بالاستقالة من الكنيست

نظم نشطاء حزب "ميرتس" وقفة احتجاجية اليوم السبت، أمام منزل عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي في الناصرة.

وذكر موقع "واللا" العبري، أن المظاهرة تأتي للمطالبة باستقالتها من الكنيست، لكنها ترفض في هذه المرحلة الاستقالة.

وكانت زعبي انسحبت من الائتلاف الحكومي "الإسرائيلي" قبل أسبوعين، لكنها عادت بعد سلسلة مشاورات واجتماعات مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. نظم نشطاء حزب "ميرتس" وقفة احتجاجية اليوم السبت، أمام منزل عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي في الناصرة.

وذكر موقع "واللا" أن المظاهرة تأتي للمطالبة باستقالتها من الكنيست، لكنها ترفض في هذه المرحلة الاستقالة.

وكانت زعبي انسحبت من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قبل أسبوعين، لكنها عادت بعد سلسلة مشاورات واجتماعات مع مسؤولين في الحكومة "الإسرائيلية".