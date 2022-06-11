مقتل أول مواطن تشيكي في اوكرانيا

أعلن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي مقتل أول مواطن تشيكي في أوكرانيا، حيث وصل إلى هناك بموافقة من سلطات براغ للمشاركة في الأعمال القتالية كمرتزق إلى جانب كييف.

وحسبما أفاد التلفزيون التشيكي نقلا عن وزير الخارجية: "أستطيع أن أؤكد أن مواطنا تشيكيا قتل في أوكرانيا، حدث هذا في منطقة دونيتسك. ومن المفترض أن يتم نقل جثة هذا المواطن إلى خاركوف يوم الأحد".

ووفقا له، فإن البعثة الدبلوماسية تحقق في ملابسات مقتل هذا المواطن وتتعاون مع زملاء أوكرانيين في ذلك، وتبحث عن أقارب المقتول.

ولم يستطع ليبافسكي الإجابة على سؤال الصحفيين حول عدد التشيكيين الذين يقاتلون إلى جانب كييف.

وأضاف ليبافسكي: "هذا السؤال من المفترض طرحه على وزارة الدفاع"، مضيفا أن وزارته لديها معلومات معينة فقط عن الصحفيين التشيك والعاملين في البعثات الإنسانية في أوكرانيا.