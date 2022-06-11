الاتحاد الدولي للاتصالات يدعو "إسرائيل" للإسراع بتحصيل فلسطين لترددات الجيل الرابع

أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، استمرار الجهود الدولية للضغط على الجانب الاسرائيل للسماح والتسريع بتشغيل ترددات الجيل الرابع في الأراضي الفلسطينية.

وأشار زهاو خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر على هامش مشاركة الوفد الفلسطيني في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات العالمي 2022 بدعوة من الاتحاد الدولي للاتصالات المقام في رواندا، الى التزام الاتحاد بالتواصل والحديث مع الجهات كافة للحصول على موافقات شاملة لتحصيل الترددات وإدخال المعدات وتشغيل خدماتها في الأراضي الفلسطينية.

ودعا سدر الأمين العام للاتحاد بضرورة استمرار الدعم الدولي لتحقيق وصول عادل وشامل لفلسطين وتشغيل ترددات الجيلين الرابع والخامس، تفاديا من اتساع الفجوة الرقمية في المنطقة العربية.

وأكد اهتمام الحكومة الفلسطينية بتطوير البنية التحتية التكنولوجية الرقمية، والسعي لتنمية الموارد البشرية العاملة، والتزامها بسياسة التحول الرقمي، سعيا لتقديم أفضل الخدمات وأحدث التقنيات.

وترأس سدر الوفد المشارك، الى جانب ممثلين عن شركة الاتصالات الخلوية جوال، وشركة الاتصالات الخلوية اوريدو، وشركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، وطاقم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.