رسميا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع تشواميني

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رسميا ضم لاعب خط الوسط الفرنسي الشاب، أوريليين تشواميني، قادما من صفوف موناكو.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي نشره عبر موقعه على الانترنت: "اتفق ريال مدريد مع نادي موناكو على انتقال اللاعب أوريلين تشواميني، الذي سيرتبط بالنادي للمواسم الستة المقبلة.

سيقام حفل تقديم تشواميني كلاعب جديد في ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، 14 يونيو، في تمام الساعة 12:00 في سيوداد ريال مدريد بعد اجتيازه الفحص الطبي.

بعد ذلك، سيعقد أوريلين تشواميني مؤتمرا صحفيا".

وكان اللاعب محط اهتمام من باريس سان جيرمان، ليفربول، ومانشستر يونايتد، ولكن قراره الشخصي هو من رجح كفة بطل إسبانيا وأوروبا.

وكشف الصحفي، ديفيد أورنستين، عن تفاصيل هامة بخصوص عقد اللاعب مع الفريق الملكي وقيمة الصفقة التي يقدر أن تصل لحدود 100 مليون يورو.

وأفاد الصحفي بأن المبلغ الأساسي للصفقة هو 80 مليون يورو، بالإضافة لحوافز أخرى تتعلق بالمشاركات والجوائز قد ترفع القيمة الإجمالية إلى 100 مليون.

وسيخضع اللاعب الفرنسي للكشف الطبي يوم الثلاثاء المقبل، قبل مؤتمر تقديمه رسميا.

ويتواجد تشواميني، 22 عاما، حاليا في معسكر المنتخب الفرنسي الذي يخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية.