سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن سلم الرواتب والاجور في المملكة العربية السعودية، والتي يبحث عنها كل من يرغب في التقدم فعليًا للحصول على أحد وظائفها، خاصةً وأنها من أهم الجهات العسكرية في المملكة، وتخص الضباط والأفراد كما سبق وتم الإيضاح في أكثر من مصدر، تلك الأفواج تخضع لكثير من التدريبات البدنية المكثفة أكثر من أي قطاع عسكري آخر، نظرًا لأهميتها في حماية الوطن والمواطنين، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية.

سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية

تم الإعلان عن اختلاف مقدار الراتب المستحق لكل من يعمل في الأفواج الأمنية بسبب عدة عوامل منها:

• درجة وظيفة الشخص.

• إلى جانب البدلات والحوافز التي يحصل عليها حسب تقييم الرؤساء له على ما يبذله من جهد في العمل.

• من أجل هذا نجد أن الكثيرين يبادرون بالبحث عن مقدار تلك الرواتب قبل التقديم فيها.

سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية

الرتبة الأولى الثانية الثالثة العلاوة الدورية

جندي 2800 ريال 2910 ريال 3028 ريال 110 ريال

جندي أول 2950 3075 3200 125

عريف 3270 3420 3570 150

وكيل رقيب 3870 4050 4230 180

رقيب 4570 4785 5000 215

رقيب أول 5370 5630 5890 260

رئيس رقباء 6270 6380 6890 310

سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية

فيما يلي بيان لبعض درجاتهم الوظيفية كالآتي:

الرتبة الأولى الثانية الثالثة العلاوة الدورية

ملازم 6603 ريال 6930 ريال 7360 ريال 320 ريال

ملازم أول 7603 8060 3440 380

نقيب 9215 4645 10075 430

رائد 11730 11950 12210 230

مقدم 12735 13140 13545 385

عقيد 14363 14875 15383 510

عميد 16350 16913 17480 365

لواء 18680 19235 19870 635

بدلات الأفواج الأمنية السعودية

يتم تقديم للعاملين في الأفواج الأمنية من بين تشكيلات القوات المسلّحة مبالغ مالية يتم إضافتها إلى قيمة الرّاتب الأساسي، وهي:

بدلات الأفواج الأمنية مبلغ البدلة بالريال السعودي

بدل إرهاب 25 % من الراتب

بدل إعاشة 500

بدل نقل 500

بدل ميدان 500

بدل حظر 600

سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية

خصم التقاعد لموظفي الاستخبارات العامة 289

بدل أمن واستخبارات 35 % من الراتب

طريقة التقديم إلى وظائف الأفواج الأمنية في السعودية

أما عن خطوات التقديم لتلك الوظائف فبيّانها كالآتي:

سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية

• من خلال الرابط التالي ادخل إلى الموقع الخاص بـ “جامعة الملك فهد الأمنية”: kfupm.edu.sa

• ثم انقر على خيار “تسجيل طالب جديد”.

• بعدها اكتب البيانات المطلوبة وراعي الدقة وأنت تفعل.

• قم بإرفاق المستندات المطلوبة لإتمام خطوات التقديم.

• ثم انقر على التخصص الذي تميل إليه.

• بعدها اضغط على “تسجيل الطالب”.

سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية



موعد التقديم على وظائف الأفواج الأمنية

فيما يخص التاريخ المحدد للتقديم على تلك الوظائف، فقد أعلنت الهيئة أنه سوف يكون كالآتي:

• يبدأ التقديم من اليوم 7 في شهر صفر الهجري لهذا العام.

• وبعدها يحق للطالب الدخول إلى موقع الجامعة الذي ذكرناه سابقًا حتى يستطيع تسجيل اسمه.

• ومن ثَم يقوم بمتابعة طلبه حتى تظهر النتيجة بقبوله أو رفضه لا قدرالله.

سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية

مدة دورة الأفواج الأمنية لعام 1444

• بعد قبول أوراق الطالب يتم خضوعه لدورة تدريبية في جامعة الملك فهد مدتها 24 شهر.

• ثم يصبح مؤهلًا للعمل بوظائف القوات الخاصة بالأفواج الأمنية.

• وتخصص كل من يلتحق بتلك الوظائف يتلخص في الآتي:

o ضبط كل من يحاول أن يهاجر من أو إلى السعودية بطرق غير مشروعة.

o بالإضافة إلى ردع كل من تسول له نفسه تهديد أمن المملكة.

o كما أنهم يحاربون رجال العصابات بكافة أنشطتهم الإجرامية.

o ويهتمون في المقام الأول بالحفاظ على أمن المواطنين، والمحافظة على استقرار الأوضاع الأمنية في الأراضي السُعودية كلها.

o لهذا يتم تدريبهم بشكل مكثف ليقوموا بمهام وظائفهم على أكمل وجه.