سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:48 م
11 يونيو 2022
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سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن سلم الرواتب والاجور في المملكة العربية السعودية، والتي يبحث عنها كل من يرغب في التقدم فعليًا للحصول على أحد وظائفها، خاصةً وأنها من أهم الجهات العسكرية في المملكة، وتخص الضباط والأفراد كما سبق وتم الإيضاح في أكثر من مصدر، تلك الأفواج تخضع لكثير من التدريبات البدنية المكثفة أكثر من أي قطاع عسكري آخر، نظرًا لأهميتها في حماية الوطن والمواطنين، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية.

سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية

تم الإعلان عن اختلاف مقدار الراتب المستحق لكل من يعمل في الأفواج الأمنية بسبب عدة عوامل منها:

•           درجة وظيفة الشخص.

•           إلى جانب البدلات والحوافز التي يحصل عليها حسب تقييم الرؤساء له على ما يبذله من جهد في العمل.

•           من أجل هذا نجد أن الكثيرين يبادرون بالبحث عن مقدار تلك الرواتب قبل التقديم فيها.

  

سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية

الرتبة     الأولى     الثانية     الثالثة      العلاوة الدورية

جندي     2800 ريال           2910 ريال           3028 ريال           110 ريال

جندي أول 2950    3075    3200    125

عريف    3270    3420    3570    150

وكيل رقيب           3870    4050    4230    180

رقيب      4570    4785    5000    215

رقيب أول 5370    5630    5890    260

رئيس رقباء          6270    6380    6890    310

سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية

فيما يلي بيان لبعض درجاتهم الوظيفية كالآتي:

الرتبة     الأولى     الثانية     الثالثة      العلاوة الدورية

ملازم     6603 ريال           6930 ريال           7360 ريال           320 ريال

ملازم أول 7603    8060    3440    380

نقيب      9215    4645    10075  430

رائد       11730  11950  12210  230

مقدم       12735  13140  13545  385

عقيد       14363  14875  15383  510

عميد      16350  16913  17480  365

لواء        18680  19235  19870  635

بدلات الأفواج الأمنية السعودية

يتم تقديم للعاملين في الأفواج الأمنية من بين تشكيلات القوات المسلّحة مبالغ مالية يتم إضافتها إلى قيمة الرّاتب الأساسي، وهي:

بدلات الأفواج الأمنية           مبلغ البدلة بالريال السعودي

بدل إرهاب           25 % من الراتب

بدل إعاشة 500

بدل نقل   500

بدل ميدان 500

بدل حظر 600

سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية

خصم التقاعد لموظفي الاستخبارات العامة 289

بدل أمن واستخبارات            35 % من الراتب

طريقة التقديم إلى وظائف الأفواج الأمنية في السعودية

أما عن خطوات التقديم لتلك الوظائف فبيّانها كالآتي:

سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية
•           من خلال الرابط التالي ادخل إلى الموقع الخاص بـ “جامعة الملك فهد الأمنية”: kfupm.edu.sa

•           ثم انقر على خيار “تسجيل طالب جديد”.

•           بعدها اكتب البيانات المطلوبة وراعي الدقة وأنت تفعل.

•           قم بإرفاق المستندات المطلوبة لإتمام خطوات التقديم.

•           ثم انقر على التخصص الذي تميل إليه.

•           بعدها اضغط على “تسجيل الطالب”.

سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية
 

موعد التقديم على وظائف الأفواج الأمنية

فيما يخص التاريخ المحدد للتقديم على تلك الوظائف، فقد أعلنت الهيئة أنه سوف يكون كالآتي:

•           يبدأ التقديم من اليوم 7 في شهر صفر الهجري لهذا العام.

•           وبعدها يحق للطالب الدخول إلى موقع الجامعة الذي ذكرناه سابقًا حتى يستطيع تسجيل اسمه.

•           ومن ثَم يقوم بمتابعة طلبه حتى تظهر النتيجة بقبوله أو رفضه لا قدرالله.

سلم الرواتب والأجور للأفواج الأمنية مع البدلات 1444 في السعودية

مدة دورة الأفواج الأمنية لعام 1444

•           بعد قبول أوراق الطالب يتم خضوعه لدورة تدريبية في جامعة الملك فهد مدتها 24 شهر.

•           ثم يصبح مؤهلًا للعمل بوظائف القوات الخاصة بالأفواج الأمنية.

•           وتخصص كل من يلتحق بتلك الوظائف يتلخص في الآتي:

o          ضبط كل من يحاول أن يهاجر من أو إلى السعودية بطرق غير مشروعة.

o          بالإضافة إلى ردع كل من تسول له نفسه تهديد أمن المملكة.

o          كما أنهم يحاربون رجال العصابات بكافة أنشطتهم الإجرامية.

o          ويهتمون في المقام الأول بالحفاظ على أمن المواطنين، والمحافظة على استقرار الأوضاع الأمنية في الأراضي السُعودية كلها.

o          لهذا يتم تدريبهم بشكل مكثف ليقوموا بمهام وظائفهم على أكمل وجه.

 

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