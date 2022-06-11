إيطاليا.. العثور على 5 قتلى بتحطم طائرة مروحية

عثرت فرق الإنقاذ الإيطالية، اليوم السبت، على 5 قتلى بعد تحطم طائرة مروحية، بينما لا يزال هناك راكبان مفقودان.

وذكرت وكالة الانباء الإيطالية (أنسا)، أن المروحية كانت تقل 7 أشخاص، هم قائدها الإيطالي ولبنانيان و4 أتراك.

وأقلعت الطائرة الخميس من لوكا في توسكانا متجهة إلى مدينة تريفيزو في شمال إيطاليا، عندما اختفت من على شاشات الرادار بعد أن تعرضت لطقس سيئ فوق منطقة مرتفعات تغطيها الغابات.

وقالت شركة "إكزاسيباسي" للمنتجات الاستهلاكية في بيان إن 7 أشخاص كانوا على متن الطائرة، بينهم 4 رجال أعمال أتراك يعملون لصالحها.