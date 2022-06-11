السيرة الذاتية للمعلق مؤيد البدري .. من هو مؤيد البدري ويكيبيديا ، وبعد أن تم الإعلان رسميا اليوم السبت الموافق 11-6-2022 عن وفاة مؤيد البدري بمرض عضال أصابه منذ فترة في اسكتلندا فقد بدأ مئات الالاف من الأشخاص في العديد من الدول منها العراق وهي بلد الأصل للراحل بالبحث عبر الانترنت على السيرة الذاتية له وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم بالحرص الكبير على وضع التفاصيل الكاملة بشأن ذلك ، كما وضعنا لكم في هذه السطور سبب الوفاة وتغريدات المواطنين في تعازي الفقيد سائلين المولى عزوجل بأن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وهو على النحو التالي:

السيرة الذاتية مؤيد البدري

وفي نهاية المقالة سبب وفاة العراقي مؤيد البدري الإعلامي الكبير وشيخ المعلقين وموعد الدفن ويكيبيديا ، فقد وضعنا لكم معلومات عامة عن الراحل واسمه مؤيد عبد المجيد البدري، هو أحد رموز كرة القدم في العراق، مقدم برامج ومعلق رياضي عراقي، من مواليد بغداد، منطقة الأعظمية، محلة السفينة.

مؤيد البدري وهو من مواليد 21 نوفمبر 1934 (العمر 87 سنة)، من الأعظمية بالعراق، وقد نال درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم الرياضية بعد أن حصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة.

ونستكمل معكم في هذه المقالة ، إذ أنه التحق بالمعهد العالي للتربية الرياضية في جامعة بغداد عام 1954، وتخرج منهُ عام 1957 ، وفيما يلي التفاصيل كاملة .

مناصب مؤيد البدري

أولا: مؤيد البدري ، سكرتير الاتحاد العراقي لكرة القدم 1970 - 1977.

ثانيا: مؤيد البدري ، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في 1977، 1980 و1988.

ثالثا: مؤيد البدري ، أمين صندوق الاتحاد العراقي لكرة القدم.

رابعا: مؤيد البدري ، مدير عام الرياضة المدرسية 1962 - 1984.

خامسا: مؤيد البدري ، مدير الألعاب الرياضية في وزارة الشباب 1962 - 1984.

سادسا: مؤيد البدري ، أستاذ في كلية التربية الرياضية جامعة بغداد.

سبب وفاة مؤيد البدري شيخ المعلقين

وقد ذكرت وسائل إعلام عراقية أن شيخ المعلقين مؤيد البدري توفي عن عمر ناهز 87 عاماً بعد صراع طويل مع المرض .

موعد دفن مؤيد البدري

وحتى كتابة هذه المقالة لم يتم تحديد موعد تشييع جنازة المعلق والإعلامي العراقي مؤيد البدري فيما تجري الترتيبات من أجل تجهيز الجنازة، وهي من المتوقع ان تكون خلال الساعات المقبلة اليوم أو يوم غد .

وفاة مؤيد البدري

علي التميمي كتب : " وداعاً شيخ المعلقين الاستاذ مؤيد البدري (رحمك الله) ونعزي جميع العراقيين بهذه المناسبة الحزينة. هذا الخبر عندما اتصلت بالراحل وتحدثنا سوية عن واقع الرياضة في العراق ووجهت له دعوة للعودة الى بغداد الحبيبة ، فكان رده بكل رقة وأدب كما عهدناه".

بهاء خليل كتب : "نعزي انفسنا والاسرة الرياضية بوفاة شيخ المعلقين الرياضيين #مؤيد_البدري ، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وفاة #شيخ_المعلقين "مؤيد البدري" عن عمر ناهز 88 عامًا

مؤيد عبد المجيد البدري (21 نوفمبر 1934)، وهو رمز من رموز الكرة العراقية، مقدم برامج ومعلق رياضي عراقي، من مواليد بغداد، منطقة الأعظميةمحلة السفينة

رحمك الله عمو أبو زيدون لانقول الا

أنا لله وأنا اليه راجعون#مؤيد_البدري pic.twitter.com/EA63QQHN8r — 🇮🇶» Abeer Omari Al-Baghdadi«🇮🇶 (@lulla1323) June 11, 2022

حساب فيفا العراق علق : "يتقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الوسط الرياضي لوفاة رئيس الاتحاد الأسبق والقامة الرياضية الشامخة مؤيد البدري الذي يعد رحيله خسارة كبيرة لا تعوض، فهو معلم الأجيال وصاحب الأفكار الرياضية النيرة في جميع المناصب التي تقلدها رياضيا وإداريا وإعلاميا".

رحيل شيخ المعلقين مؤيد البدري إلى ذمة الله رحمه الله واسكنه فسيح جناته برحيل هذه القامات سوف لن يتبقى للعراق شخصيات نستطيع التفاخر بها مع الأسف pic.twitter.com/avR1dd0qQF — سلطان العَزّاوي (@sultanalazawy1) June 11, 2022

حساب أحلام: "مكتوب على قامات العراق أن يودّعوا الحياة خارج بلدهم الذي كان يعّز عليهم فراقه ، شيخ المعلقين والرئيس الأسبق للاتحاد العراقي لكرة القدم الأستاذ مؤيد البدري في ذمة الله نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

عبير علقت على وفاة مؤيد البدري قائلةً: "بمزيد من الحزن والاسى تلقينا اليوم خبر وفاة الاستاذ الكبير مؤيد البدري عراب الرياضية العراقية عموما والكره العراقية بشكل خاص الله يرحمك عمي ابو زيدون ويجعل مثواك الجنة، مؤيد البدري ستبقى في قلوبنا ".