كيف تبرد على جسمك عند ارتفاع درجة حرارة الطقس؟، حيث لاحظ فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، زيادة البحث عن اخبار الطقس لا سيما ع اشتداد درجات الحرارة في فصل الصيف، لذلك قرر فريقنا، أن يقدم لكم معلومات وطرق كيف تبرد على جسمك عند ارتفاع درجة حرارة الطقس، حتى تتمكن من تجنب درجات الحرارة.

كيف تبرد على جسمك عند ارتفاع درجة حرارة الطقس؟

ترتبط درجات الحرارة المرتفعة بمشاكل الجهاز التنفسي والمتلازمات المرتبطة بالحرارة، والتي يمكن أن تكون مميتة بشكل خاص للأطفال الصغار وكبار السن.

ويمكن لتوخي الحذر بشأن علامات ضربة الشمس وفهم كيفية منعها أن ينقذ الحياة حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع هذا الصيف.

يبدأ ارتفاع درجة الحرارة بالتشنجات الحرارية والتعب والجفاف

تقول مؤسسة "مايو كلينك" إن هناك ثلاث مراحل لضربة الشمس: التشنجات الحرارية، والإنهاك الحراري، وضربة الشمس الكاملة.

وقد تشبه المراحل الأولى لضربة الشمس الخمول الذي يصاحب الخروج خلال يوم مشمس.

ووفقا لـ NBC News، من المحتمل أن تبدأ في الشعور بالتعب والقليل من الدوار والجفاف. وتشنجات الحرارة، أو انتفاخات العضلات بشكل عشوائي حول الجسم، هي علامة منبهة أن درجة حرارة الجسم بدأت في الارتفاع.

وفي هذه المرحلة، توصي مؤسسة "مايو كلينك" بأخذ قسط من الراحة من أي نشاط تقوم به لشرب عصير صاف أو شيء مليء بالكهرل (أو الإلكتروليت)، وتدليك العضلات، والانتظار حتى تختفي التشنجات للقيام بأي مهام شاقة.

وإذا شعرت بالتعرق الشديد والصداع والغثيان، فمن المحتمل أن تظهر التأثيرات الكاملة للإجهاد الحراري.

إذا بدأت في الشعور بالغثيان والصداع والتعرق الغزير، فهناك احتمال أن يكون جسمك قد انتقل إلى مرحلة الإنهاك الحراري من ارتفاع درجة الحرارة.

ويحدث الإنهاك الحراري الكامل عندما يصل الجسم إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)، وفقا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة.

ويمكن أن تكون درجة الحرارة الداخلية ضارة لأنها قد تؤدي إلى ضربة شمس، والتي يمكن أن تكون مميتة.

توصي مؤسسة "مايو كلينك" بالانتقال إلى منطقة أكثر برودة، وشرب المياه، ووقف كل الأنشطة إذا وجدت نفسك تشك في الإرهاق الحراري.

وقد يعني الشعور بالارتباك أو النقص التام في العرق حالة أكثر خطورة من ضربة الشمس التي تتطلب زيارة المستشفى.

ووفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، فإن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات ضربة الشمس عادة لا يتعرقون على الرغم من الشعور بالحرارة الشديدة، أو التنفس السريع، أو قد يصابون بنوبة، أو يبدو عليهم الارتباك.

وضربة الشمس هي أخطر مراحل ارتفاع درجة الحرارة وأكثرها خطورة لأنها يمكن أن تسبب تلفا دائما للدماغ أو الوفاة.

وتوصي السلطات بالعلاج في المستشفى إذا لاحظت أيا من أعراض ضربة الشمس.

وبشكل عام، من المهم أن تحافظ على رطوبتك، والاستحمام البارد، وتبليل ملابسك، وتجنب أشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا و3 مساء في المناطق شديدة السخونة للمساعدة في منع ارتفاع درجة الحرارة.