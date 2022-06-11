بالفيديو ريال مدريد يُعلن رسمياً التعاقد مع تشواميني

أعلن رسمياً ريال مدريد ضم الفرنسي الشاب أوريليين تشواميني من صفوف موناكو بعد مفاوضات شاقة في الأيام الأخيرة.

ونشر النادي الملكي بياناً قال فيه: إن اللاعب سينضم لصفوفه لمدة ستة مواسم مقبلة قادماً من فريق الإمارة الفرنسية.

وذكر بيان ريال مدريد أن اللاعب سيتم تقديمه رسمياً لوسائل الإعلام مساء الثلاثاء المقبل بمدينته الرياضية.

وكان اللاعب محط اهتمام من باريس سان جيرمان، ليفربول، ومانشستر يونايتد، ولكن قراره الشخصي هو من رجح كفة بطل أوروبا.

وكشف "ديفيد أورنستين" عن تفاصيل هامة بخصوص عقد اللاعب مع الفريق الملكي وقيمة الصفقة التي تقدر أن تصل لحدود 100 مليون يورو.

وأفاد الصحفي بأن المبلغ الأساسي للصفقة هو 80 مليون يورو، بالإضافة لحوافز إضافية تتعلق بالمشاركات والجوائز قد ترفع القيمة الإجمالية إلى 100 مليون.

وسيستمر عقد اللاعب حتى 2028 بحسب إعلان النادي، وسيخضع للكشف الطبي الثلاثاء المقبل قبل مؤتمر تقديمه.

ويتواجد تشواميني، 22 عاماً، حالياً مع تشكيل المنتخب الفرنسي الذي يخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية.