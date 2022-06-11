سبب وفاة العراقي مؤيد البدري الإعلامي الكبير وشيخ المعلقين وموعد الدفن ويكيبيديا ، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت الموافق 11-6-2022 آلاف التغريدات التي تترحم على مؤيد البدري وضارعين المولى عزوجل بان يتغمده بواسع رحمته ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل الكاملة حول طبيعة المرض الذي الم به ، وفي هذه المقالة وضعنا لكم ابرز التغريدات التي عزا فيها المواطنين والأندية العراقية الفقيد ، كما وضعنا لكم في الخاتمة معلومات عامه عنه .

ولايزال مئات الالاف من الأشخاص يبحثون عن سبب وفاة مؤيد البدري الإعلامي الكبير وشيخ المعلقين وموعد الدفن ويكيبيديا عبر محرك جوجل الشهير فيما عم الغم والحزن بين صفوف ذويه وعائلته واصدقاءه وكل من يعرفه من المتابعين ، وعن التفاصيل التي نجيب فيها عن هاذين السؤالين فهي على النحو التالي:

سبب وفاة مؤيد البدري شيخ المعلقين

وقد ذكرت وسائل إعلام عراقية أن شيخ المعلقين مؤيد البدري توفي عن عمر ناهز 87 عاماً بعد صراع طويل مع المرض في اسكتلندا بالقارة الاوروبية .

موعد دفن مؤيد البدري

وحتى كتابة هذه المقالة لم يتم تحديد موعد تشييع جنازة المعلق والإعلامي العراقي مؤيد البدري فيما تجري الترتيبات من أجل تجهيز الجنازة، وهي من المتوقع ان تكون خلال الساعات المقبلة اليوم أو يوم غد .

وفاة مؤيد البدري

علي التميمي كتب : " وداعاً شيخ المعلقين الاستاذ مؤيد البدري (رحمك الله) ونعزي جميع العراقيين بهذه المناسبة الحزينة. هذا الخبر عندما اتصلت بالراحل وتحدثنا سوية عن واقع الرياضة في العراق ووجهت له دعوة للعودة الى بغداد الحبيبة ، فكان رده بكل رقة وأدب كما عهدناه".

بهاء خليل كتب : "نعزي انفسنا والاسرة الرياضية بوفاة شيخ المعلقين الرياضيين #مؤيد_البدري ، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

حساب فيفا العراق علق : "يتقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الوسط الرياضي لوفاة رئيس الاتحاد الأسبق والقامة الرياضية الشامخة مؤيد البدري الذي يعد رحيله خسارة كبيرة لا تعوض، فهو معلم الأجيال وصاحب الأفكار الرياضية النيرة في جميع المناصب التي تقلدها رياضيا وإداريا وإعلاميا".

وفاة #شيخ_المعلقين "مؤيد البدري" عن عمر ناهز 88 عامًا

مؤيد عبد المجيد البدري (21 نوفمبر 1934)، وهو رمز من رموز الكرة العراقية، مقدم برامج ومعلق رياضي عراقي، من مواليد بغداد، منطقة الأعظميةمحلة السفينة

رحمك الله عمو أبو زيدون لانقول الا

أنا لله وأنا اليه راجعون#مؤيد_البدري pic.twitter.com/EA63QQHN8r — 🇮🇶» Abeer Omari Al-Baghdadi«🇮🇶 (@lulla1323) June 11, 2022

حساب أحلام: "مكتوب على قامات العراق أن يودّعوا الحياة خارج بلدهم الذي كان يعّز عليهم فراقه ، شيخ المعلقين والرئيس الأسبق للاتحاد العراقي لكرة القدم الأستاذ مؤيد البدري في ذمة الله نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

من هو مؤيد البدري ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة سبب وفاة العراقي مؤيد البدري الإعلامي الكبير وشيخ المعلقين وموعد الدفن ويكيبيديا ، فقد وضعنا لكم معلومات عامة عن الراحل واسمه مؤيد عبد المجيد البدري، هو أحد رموز كرة القدم في العراق، مقدم برامج ومعلق رياضي عراقي، من مواليد بغداد، منطقة الأعظمية، محلة السفينة. ويكيبيديا

مؤيد البدري وهو من مواليد 21 نوفمبر 1934 (العمر 87 سنة)، من الأعظمية بالعراق.