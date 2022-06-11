وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: رسوم الحج لهذا العام لحجاج الضفة 2778 دينار أردني

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالضفة الغربية، اليوم السبت، أن رسوم الحج الخاص بحجاج المحافظات الشمالية لهذا العام 1443-2022 بلغ 2778 دينار أردني.

وقال الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية: بأنه بناء على جميع ما قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من متابعة لأمور الحج والمبالغ المترتبة عليها، ستكون رسوم الحج لهذا العام لحجاج الضفة الغربية مبلغاً قدره (ألفان وسبعمائة وثمان وسبعون دينارا أردنيا) فقط لا غير".

وكانت وزارة الأوقاف في غزة، قد أعلنت في بيان صحفي لها، عن تسعيرة الحج لحجاج قطاع غزة وبلغت 3470 دينار أردني.