بالفيديو الفدائي يقطع تذكر الوصول السريع إلى أمم أسيا بفوز كاسح على اليمن

حقق المنتخب الوطني الفلسطيني انتصارًا ثمينًا على منتخب اليمن بخماسية نظيفة، اليوم السبت ضمن حسابات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أسيا 2023.

وتقدم علي الدباغ لمنتخبنا الوطني بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 14، لينهي محمد رشيد الشوط بهدفه الثاني عند الدقيقة 45.

وأكد الوطني في الشوط الثاني تقدمه المستحق على المنتخب اليمني بهدفٍ ثالث سجله محمد يامن في الدقيقة 47 من عمر الشوط، واختتم صالح شحادة خماسية الفدائي بثنائية عند الدقيقة 58 و 65.

بهذا الفوز يتصدر الفدائي مجموعته بـ 6 نقاط، ويضع قدمًا في بطولة أمم اسيا 2023.

وسبق وأن شارك منتخب فلسطين مرتين في بطولة كأس أمم أسيا عامي 2015، و2019، وفي المرتين ودع البطولة من الدور الأول.

ومن المقرر أن يلعب منتخب فلسطين مع الفلبين يوم الثلاثاء 14 يونيو في الجولة الثالثة والأخيرة، على أن يلعب منتخب اليمن مع منغوليا في اليوم ذاته.

وتقام المنافسات على 3 جولات لتحديد المتصدر الذي يضمن التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس الأمم الآسيوية.