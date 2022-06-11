أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 12 يونيو 2022.

وقال الداخلية في بيان صحفي، إن السفر سيكون للمسافرين من كشف 2022/25، للاطلاع على الأسماء اضغط هنـــــــــــا.

وأضافت أن السفر غداً للحافلة العاشرة، والمتأخرين من الكشف السابق رقم (2022/24)، إلى جانب الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23)، للاطلاع على الأسماء اضغط هنــــــــــــا.

وأهابت الداخلية، للمسافرين بالتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، منوهة للمسافرون من الكشف الجديد إجراء فحص كورونا في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وفق الموضح أدناه، ومتابعة الإعلانات اللاحقة بخصوص مواعيد سفرهم:

- الأحد 6/12: فحص الحافلات (1-3).

- الإثنين 6/13: فحص الحافلات (4-6).

- الثلاثاء 6/14: فحص الحافلات (7-9).

- الأربعاء 6/15: فحص الحافلة العاشرة.

كما نوهت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مشيرة إلى أن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ودعت الداخلية، لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.