بالفيديو روسيا تعلن قتل المئات من المرتزقة في أوكرانيا خلال 24ساعة

اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف ، اليوم السبت، عن تدمير نقطة تمركز لمرتزقة أجانب في مقاطعة خاركوف بصواريخ عالية الدقة، وكذلك إسقاط مقاتلتين تابعتين للجيش الأوكراني.

وقال المتحدث كوناشينكوف، في تصريح صحفي: إن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي، مقاتلتين من نوع "ميغ-29" و"سو-25" واحدة في مقاطعة نيكولايف والأخرى في مقاطعة خاركوف".

وأضاف أن الطيران الحربي قصف 48 نقطة تمركز للقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على أكثر من 170 عنصرا من القوميين، وتدمير 5 دبابات ومخزن للأسلحة.

وقتلت الجيش الروسي ما يزيد عن 300 عنصر من القوميين الأوكرانيين في عمليات قصف بالصواريخ والمدفعية خلال العمليات العسكرية اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير بطاريتين لصواريخ "غراد"، و9 مخازن أسلحة ووقود، وفق المتحدث كوناشينكوف.

وأسفرت العملية العسكرية الروسية الخاصة منذ انطلاقها وحتى اليوم عن تدمير 198 مقاتلة، و130 طائرة هليكوبتر، و1180 طائرة بدون طيار، و337 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3503 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و506 قاذفات صواريخ متعددة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الدفاع الروسية.