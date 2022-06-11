قناة عبرية تكشف عن تفاصيل لقاء بينت و"ايزنكوت"

التقى رئيس كيان الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينت، برئيس أركان الجيش السابق "غادي ايزنكوت"، وناقش معه القضايا الأمنية.

ونقلت قناة "كان" العبرية، عن مصدر مطلع قوله: إن "بينت سعى للتشاور مع ايزنكوت بشأن قضية عسكرية".

وفي السياق، قال مكتب بينيت: إن "رئيس الوزراء يجري مشاورات حول القضايا الأمنية من حين لآخر مع مختلف الأطراف، بما في ذلك كبار المسؤولين السابقين".

ويأتي هذا التقرير، بعد أيام من ورود أنباء عن أن ايزنكوت قرر الترشح للكنيست في الانتخابات المقبلة، وسيعلن ذلك رسميًا عند إجراء انتخابات جديدة، كما أبلغ ايزنكوت شركاءه بقراره، ويعتقد أنه لن يشكل حزبًا جديدًا، بل سينضم إلى حزب قائم.

يشار إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، غادي إيزنكوت، كان قد أكد الأسبوع الماضي، أن إيران كانت ستحصل على أسلحة نووية قبل عدة سنوات لولا العمليات "الإسرائيلية" السرية لمنع البرنامج النووي. وفق قوله.