حكم حلق وتقصير الشعر في الحج للرجل والمرأة، أيام قليلة على انطلاق موسم الحج للعام الجاري 1443 هجري- 2022 ميلادي، فالحجاج بشكل عام يستعدون وجاهزون لأداء موسم الحج، فهم متشوقون لزيارة بيت الله الحرام، فالحج ركن من أركان الإسلام، وله شروط وأركان، فالحجاج وخاصة الجدد منهم يتساءلون عن أركان وشروط الحج، وكيف يمكن أن يؤدوا فريضة الحج على أكمل وجه، لنيل أجره وثوابه من الله سبحانه وتعالى، فهي فرصة يستثمرها المسلمون لنيل الأجر والثواب وكسب الحسنات.

ما حكم تقصير الشعر في الحج للرجال

ويبحث الحجاج عن، حكم حلق وتقصير الشعر في الحج للرجل والمرأة، فالحاج يسعى ويحرص على أن يتم حجته على أكمل وجه، مؤديا كل شروطه وأركانه، لهذه الأسباب يحرص على السؤال عن تفاصيل الحج إلى بيت الله الحرام، وأحيانا تتباين آراء الفقهاء عن تساؤل ما حكم تقصير الشعر في الحج للرجال، لاسيما أن الحاج يحلق شعره كاملا، لكن هناك آراء لفقهاء وعلماء أباحوا تقصير أطراف من شعر الرجل، لهذا ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، حكم حلق وتقصير الشعر في الحج للرجل والمرأة، حتى تتم مناسك الحج على أكمل وجه.

حكم تقصير شعر المرأة في الحج

ويتساءل الحجاج من النساء، عن حكم تقصير شعر المرأة في الحج، وحول هذه الإجابة، حرصنا نحن فريق العمل، على البحث عن حكم تقصير شعر المرأة في الحج، وهل عليها الحليق كالرجل، أم أنها فقط تقصر شعرات من رأسها، والإجابة تكمن، بأنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل تقصر، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على النساء حلق، وإنما عليهن التقصير".

مقدار تقصير شعر المرأة في الحج

وبعد زيادة البحث عن مقدار تقصير شعر المرأة في الحج، وبعد بحث عن هذا التساؤل، وجدنا من صفحات الفقهاء والعلماء، أنه يجب على المرأة أن تقصر من شعرها، قدر أنملة الأصبع -وهي مفصل الإصبع- فتمسك ضفائر رأسها، إن كان لها ضفائر، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لئلا يجحف برأسها.