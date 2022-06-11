"الدفاع الروسية" تعلن عن تدمير نقطة تمركز لمرتزقة أجانب في مقاطعة خاركوف بصواريخ عالية الدقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير نقطة تمركز لمرتزقة أجانب في مقاطعة خاركوف بصواريخ عالية الدقة، وكذلك إسقاط مقاتلتين تابعتين للجيش الأوكراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، الفريق إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي، مقاتلتين من نوع "ميغ-29" و"سو-25" واحدة في مقاطعة نيكولايف والأخرى في مقاطعة خاركوف.

وأضاف المتحدث أن الطيران الحربي قصف 48 نقطة تمركز للقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على أكثر من 170 عنصرا من القوميين، وتدمير 5 دبابات ومخزن للأسلحة.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع فإن أكثر من 300 عنصر من القوميين الأوكرانيين تم القضاء عليهم في عمليات قصف بالصواريخ والمدفعية خلال العمليات العسكرية اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير بطاريتين لصواريخ "غراد"، و9 مخازن أسلحة ووقود.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية أسفرت العملية العسكرية الخاصة منذ انطلاقها وحتى اليوم عن تدمير 198 مقاتلة، و130 طائرة هليكوبتر، و1180 طائرة بدون طيار، و337 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3503 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و506 قاذفات صواريخ متعددة.