"بيرناردو سيلفا" في طريقة إلى برشلونة

حصل نادي برشلونة على أنباء إيجابية، بشأن التعاقد مع البرتغالي بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي.



وزعمت العديد من التقارير أن سيلفا سيكون هدف برشلونة، في حالة بيع لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج هذا الصيف.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك اتفاقا سريا بين بيرناردو سيلفا، ومدربه بيب جوارديولا، يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف.



وحصل سيلفا على هذا الوعد في الصيف الماضي، عندما حاول الرحيل عن النادي الإنجليزي، لكن فشلت المفاوضات مع برشلونة لأسباب اقتصادية.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جوارديولا أكد لسيلفا بأنه سيتركه هذا الصيف، إذا طلب الرحيل، وحصل مانشستر سيتي على عرض جيد.



وأوضحت أن خوان لابورتا تحدث مع خورخي مينديز، وكيل سيلفا، بالفعل عن الصفقة خلال اجتماعهما منذ أيام قليلة.



وذكرت أنه حدثت اتصالات أولى بين برشلونة ومانشستر سيتي بشأن صفقة سيلفا، لكنها غير رسمية.