المتسولون بغزة غاب رادعهم: فزادت تعدياتهم وباتوا ظاهرة تفوق التحمل

"من أمن العقوبة أساء الأدب"، جملة نطلقها دائماً على كل من يتجاوز حدود القانون والنظام، إلا في قطاع غزة، أصبحت بطاقة عبور لفئة أصبح التجاوز والتعدي لديها مباح ومسموح ولا رادع ولا مكافح له، فعندما تسير في الشارع أو تجلس في مركبتك تجد أيدي تمد لك قطعة شوكلاته، لشرائها بالأدعية الكثيرة أحياناً وبالإكراه غالباً، والأشد غرابةً أنك إذا لم تستجب فستتلقى دعوة قاسية عليك ستعكر يومك..

"فالمتسوّلون" فئة رأت ما تفعله مكسب وباب رزق جعلت من حاجتها للقيام بها، لواقع مهني يومي ليس مقتصراً على فرد من العائلة، بل وسعت من نفسها تحت حجج واهية؛ فتارة يحمل تقرير طبي وتارة أخرى يحمل طفلاً ذو إعاقة، محركاً به جيوب الناس لتقديم المتاح لديهم.

"التسول" هذه الظاهــرة الاجتماعية الخطيـرة التي زادت حدتها خلال الفترة الماضية في قطاع غزة، أصبحـت تهـدد المجتمـع بأسـره، وتنذر بالعديد من العواقب، خاصة وأن رواد هذه الظاهرة والتي وصفها العديد بـ"المهنة" من الأطفال التي لا تتجاوز أعمارهم الـ10 سنوات، الأمر الذي ينذر بتفكك المجتمعات نتيجة لانحراف أفرادها عن الطريق الصحيح.

زادت حدة انتشارها

الباحثة الاجتماعية، الدكتورة حكمت المصري، رأت أن ظاهرة " التسول" في مجتمعا ظاهرة قديمة حديثة لكن ذادت حدتها بشكل كبير وملحوظ في الآونة الأخيرة، خاصة وأن بعض الإحصائيات أفضت إلى أن نسبة المتسولين في غزة ارتفعت لقرابة الـ70%، مقارنة بالإحصائيات السابقة.

وأوضحت المصري، أن الأسباب التي كثفت مع انتشار الظاهرة في مجتمعنا خلال الفترة الحالية يرجع لعدة عوامل أولها: زيادة نسبة الفقر في قطاع غزة مقارنة مع المجتمعات الأخرى، فضلاً عن اتخاذها من قبل البعض كـ" مهنة" ومصدر رزق، خاصة وأن الظاهرة أصبحت متواجدة ومصاحبه لكافة مرافق الحياة، سواء كانت شوارع وأماكن عامة ومراكز أساسية ورئيسية في القطاع، بخلاف الأعوام السابقة التي كان فيها المتسولين معروف تجمعهم وأماكنهم.

أصبحت مهنة

وبينت الباحثة الاجتماعية أن ظاهرة "التسول" انتقلت من مرحلتها الحالية لتفرض نفسها كـ"مهنة" معلله وجودها على شماعة الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب التي نمر به، بدليل اعطاء مبلغ من المال لطفل لتجد بعد وقت قليل طلب أكثر من طفل منك المال مبرراً طلبه؛ بأنك أعطيت فلان أو زي ما أعطيت فلان اعطيني".

وأضافت خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ما يقلق في تفشي هذه الظاهرة هو امتهانها من قبل العديد من الفتيات بسن المراهقة وصبايا بعمر الزواج، متسائلة " كيف الأب والأم يسحمو لأولادهم انهم يروحوا يتسولوا بهذه الطريقة ويأمنوا عليهم الدخول من بيت لبيت في ظل الواقع الاجتماعي والقصص التي نسمعها بها في مجتمعنا".

طرق مكافحتها

وأشارت الدكتورة حكمت المصري إلى أن هذا الظاهرة تتطلب تدخل عاجل من وزارة الشؤون الاجتماعية وكل وزارت ذات العلاقة لمحاربتها والحد من انتشارها من خلال استخدام كافة وسائل التنشئة الاجتماعية، بحيث تمنع وتحد منها وتدخل الأجهزة الشرطية عند اللزوم لها.

"كذلك تفعيل كافة وسائل الاعلام المختلفة المؤثرة، سواء كانت مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع المرئية والمسموعة وغيرها من المواقع الإخبارية من خلال مناقشة هذه الظاهرة وعرض الأسباب المتاحة لمكافحتها بتنظيم برامج وحملات توعوية تكافح وتحارب هذه الظاهرة، فضلاً عن تخصيص خطب الجمعة كخطب توعوية تظهر عواقب هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع خاصة وأننا تحت احتلال يحاربنا بكافة الوسائل الطرق "، بحسب الباحثة المصري

مبررات الشرطة..؟

بدوره، أكد العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ظاهرة التسول للأسف ظاهرة صعبة وليست سهلة والشرطة تسعى بكل الوسائل للقضاء عليها أو الحد من انتشارها

وبين البطنيجي أن الشرطة شكلت لجنة لمكافحة ظاهرة "التسول" التي بدروها تعمل على مدار الوقت في محاربة المتسولين والوقوف عند كل فرد يمتهن هذا العمل البشع والغير أخلاقي، ومعرفة دوافع قيامه بهذا العمل وحال حاجة لذلك يتم إحالته للجهات ذات العلاقة والمتمثلة بوزارة التنمية الاجتماعية لتقديم المساعدات والامكانيات المتاحة.