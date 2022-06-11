مستوطنون يحرقون أراضي زراعية ويهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

أحرق مستوطنون، اليوم السبت 11 يونيو 2022، أراضي زراعية في قرية بورين جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة، وهاجموا عددا من المنازل.

وقالت مصادر محلية: إن مجموعة من مستوطني "جفعات رونيم" أشعلوا النيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شرق القرية.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المستوطنين هاجموا عددا من المنازل في المنطقة، عرف من أصحابها: ناجح عمران، وادريس حواري، وأبو انس حواري.

وأوضحت أن المستوطنين عرقلوا عمل طواقم الدفاع المدني في اخماد الحرائق التي نشبت في أراضي بورين.

وأعلن مركز دفاع مدني بورين، أن الطواقم ما زالت تعمل على اخماد النيران رغم هذه الاعتداءات، كما تمكنت من حماية أحد المنازل قبل وصول النيران إليه.