متحرش التكنو والطالبة صبا.. تفاصيل جديدة كاملة فهل حسم الأمر؟

مازالت قضية محترش التكنو والطالبة صبا تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً في المملكة الهاشمية الأردنية التي صدم الشارع فيها بقضية متحرش التكنو بالطالبة صبا الأردنية، بعد قيامة بالتحرش فيها في الأردن، خلافاً لأفعال مشينة وغير أخلاقية مع فتيات أخريات، حيث لجأت للدفاع عن هؤلاء الفتيات، الأمر الذي أثار الرأي العام في الأردن، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تفاصيل جديدة حول متحرش التكنو والطالبة صبا.

من هو متحرش التكنو؟

وتصدر وسم يحمل ”#متحرش_التكنو“ قائمة الأعلى تداولا عبر منصات التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع، بينما أثارت هذه القضية انقسامات بين النشطاء.

في الآونة الاخيرة انتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي انتشر بشكل كبير جدا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص التوتير بعد قيام دكتور جامعة بالتحرش بطالبة في الجامعة، مما انتشر هشتاق باسم متحرش التكنو، كما يعمل متحرش التكنو دكتور جامعي احمد السعد ويعمل في جامعة تكنو للعلوم والتكنلوجيا حيث أنه يبلغ من العمر الخمسينات من العمر، مما تم إلقاء دعوه عليه في الشرطة وقد سرت في هذا القضية الطالبة صبا الاردنية في الدفاع عن الطالبات الذين تعرضو للتحرش.

قصة متحرش التكنو والطالبة صبا بالتفصيل

انتشر هاشتاغ عبر منصات التواصل الاجتماعي باسم متحرش التكنو والذي انتشر بشكل كبير جدا عبر منصات التواصل الاجتماعي واحدث ضجة ضخمة جدا، حث تعرض دكتور جامعي في جامعة تكنو للعلوم والتكنلوجيا لطالبة، والتحرش بها بشكل غير أخلاقي مما تم تصوير الحدث من قبل الطلبة ، وتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث غردت طالبة من طالبات جامعة التكنو والتي تدعى صبا، والتي وقفت بشكل كبير جدا مع الطلية الذين تعرضوا للابتزاز الاخير من قبل الدكتور.

ولقيت تغريدة عبر موقع ”تويتر“ لإحدى الطالبات وتدعى ”صبا“ تفاعلا واسعا، بعدما كشفت عن الآلية التي يستدرج بها الأستاذ الجامعي الطالبات إلى مكتبه والتحرش بهن.

وجاء في تغريدة الطالبة ”صبا“ بأن ”دكتور أ.س بستقبل البنات عنده في المكتب والشباب في القاعة عادي، بحط أغلب العلامات غلط للبنات عشان (يجو يراجعوه) (بمكتبو) ويعمل وساخته (معهم)، تكررت عشرات الحالات والشكاوي والجامعة مش راضيه تفصله عشان عقود وحتضطر تدفعله“.

ودعت الطالبة زميلاتها إلى ضرورة الاحتجاج على ما يقوم به الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش، بينما حذرت الطالبات خصوصًا من الصمت وتجاهل المطالبة بمعاقبة الأستاذ المتهم بالتحرش.

متحرش التكنو بالطالبة صبا الاردنية

كثرت التساؤلان من قبل الكثير من المتابعين حول اسم الطلبة التي تحرش بها متحرش التكنو ، ورجح العديد بأنها طالبة تحمل اسم صبا، وقال البعض متحرش التكنو بالطالبة صبا الاردنية ولكن بعد التأكد فقد نشرت الطالبة صبا تنفي هذا الكلام، الذي وجه إليها وقالت لم يتحرش بي الدكتور فقط أنا ادافع على المتضررين من التحرش الي حصل حيث في الأونة الأخيرة نشرت تغريدة عبر صفحتها كما أن اسكم البنت لم يتم التعرف عليه.

في الآونة الأخيرة انتشرت قصة متحرش التكنو ، وقال الكثير بان الدكتور متحرش التكنو بالطالبة صبا ، ولكن بعد التأكد من المعلومات تبين بأن كافة المعلومات متضاربة، حيث أن صبا هي من دعمت ووقفت مع الشباب والبنات الذين تضرروا من التحرش، وليست هي من تحرش بها الدكتور.