الجبهة الشعبية تُدين العدوان الصهيوني على مطار دمشق الدولي

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم السبت 11/6/2022، العدوان الصهيوني الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي، وتسبب بخروج مهابط المطار عن الخدمة.

وعبّرت الجبهة الشعبية في بيان صحفي، عن تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري وجيشه في الجهود المستمرة لتطهير سوريا من بقايا الإرهاب واستمرار الدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأكدت، أن استمرار هجمات الكيان الصهيوني على البنية التحتية للدولة السورية يعارض كل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية التي ينادي بها المجتمع الدولي.

وشدّدت الشعبية، على أنّ العدوان الصهيوني لم ولن ينجح في سعيه لتحقيق معادلات جديدة تستهدف تحييد دور الجمهورية العربيّة السوريّة المركزي في دعم المقاومة ومواجهة مؤامرات التصفية التي تستهدف المنطقة والقضايا العربية

وقالت الشعبية:"إنّ هذا العدوان المباشر يأتي ضمن مخططٍ شامل لاستهداف الدولة السورية، التي تواجه حصاراً خانقاً وعدوان على أكثر من جبهة بالإضافة إلى المنظمات الإرهابية وكل ذلك يهدف إلى تشديد الخناق والحصار عليها، سعيًا لإسقاطها، بعد فشل الخيار العسكري الذي استهدفها منذ عام 2011."

وأكدت الجبهة الشعبية، على أنّ سوريا العروبة ستظّل شوكة في حلق العدو الصهيوني وحلفائِه، مُعربةً عن ثقتها بقدرة الجمهورية العربيّة السوريّة على تحقيق الانتصار على هذا العدوان الصهيوني الغاشم كما انتصرت سابقًا على المؤامرات الكونيّة التي استهدفتها وبما يضع حدًا للعدوان واستباحة السيادة السوريّة.